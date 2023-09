Museo delle Armi Antiche di San Marino: Una Storia di Restauro, Scoperta e Valorizzazione

Sabato 2 settembre, si terrà l'inaugurazione ufficiale, riservata alle autorità e alla stampa, del Museo delle Armi Antiche all’interno della Seconda Torre dopo la grandiosa operazione di restauro e valorizzazione. Questo prestigioso evento segnerà un nuovo inizio per la Seconda Torre, aprendo le porte a una esperienza culturale arricchita e moderna. Il 3 settembre, dalle 9.30, il pubblico avrà l'opportunità (ad ingresso libero) di scoprire da vicino le trasformazioni che hanno reso possibile questa rinascita, esplorando un museo che coniuga passato e futuro. Un nuovo capitolo si apre nel cuore della Repubblica di San Marino, un capitolo che racconta la storia di una torre secolare e delle preziose testimonianze del passato che essa custodisce. La Seconda Torre, che da secoli sovrasta il panorama mozzafiato del Monte Titano, si rivela ora in tutta la sua gloria, grazie a un lungo e meticoloso intervento di restauro e valorizzazione. Con il patrocinio dell’Ecc.ma Camera, le istituzioni coinvolte in questo ambizioso progetto sono la Segreteria di Stato al Territorio, la Segreteria di Stato per la Cultura, gli Istituti Culturali - Musei di Stato e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.). Storia e Riscoperta della Torre La storia della Seconda Torre risale almeno al XIII secolo, ma la sua origine potrebbe addirittura essere ancor più antica. Gli interventi archeologici condotti nel 2019 e nel 2022 hanno rivelato una porzione della struttura originaria, gettando luce su una storia millenaria fatta di adattamenti, manutenzioni e restauri. L'attuale struttura risale al tardo XV secolo ed è stata oggetto di attenti studi, condotti in collaborazione con l'ISPC-CNR, che hanno delineato le varie fasi di evoluzione dell'edificio nel corso dei secoli. L'ing. Gino Zani ha apportato un importante contributo nel secolo scorso, aggiungendo gli spazi che ospitano oggi il Museo delle Armi Antiche. Rinnovamento e Valorizzazione Dopo anni di interventi occasionali che hanno alterato l'aspetto e la fruibilità del monumento, l'opera di restauro ha restituito alla Seconda Torre un aspetto più autentico e suggestivo. Ma il progetto non si è limitato alla struttura: è stato un'occasione per valorizzare la ricca collezione di armi, il cui nucleo iniziale fu donato negli anni ’50 dal famoso collezionista Carlo Giorgetti. Le sale rinnovate accolgono ora una collezione esposta in vetrine nuove, in un percorso museale completamente rivisitato con una nuova illuminazione. Ogni pezzo racconta una storia, svelando il passato e l'arte del combattimento che hanno segnato il corso dei secoli. Canali Social per l'Esplorazione Per chi è curioso di conoscere i dettagli dietro il processo di restauro e scoperta, i canali social del Museo delle Armi Antiche hanno documentato tutto il making of. Video, pillole, interviste alle maestranze e istituzioni, nonché il work in progress del museo, sono stati condivisi in questi canali nei mesi scorsi.

c.s. Istituti Culturali