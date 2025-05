Music Box: Riccione al centro del dibattito sul futuro del clubbing

Il presente e futuro dell'intrattenimento notturno in un momento in cui il settore necessita più che mai di visione, creatività e capacità di adattamento, sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 22 maggio, al Mammamia di Riccione. L'iniziativa ha rappresentato una preziosa occasione per professionisti, operatori del settore e appassionati di confrontarsi su “Il futuro delle discoteche: trasformazioni e prospettive del clubbing”. Il dibattito, moderato da Chicco Giuliani — conduttore radiofonico, dj e giornalista — ha offerto uno spazio costruttivo di riflessione sul clubbing come fenomeno culturale, creativo e imprenditoriale. Tra i temi affrontati di fronte a una platea numerosa e molto coinvolta: i cambiamenti nei gusti del pubblico, la gestione innovativa degli spazi, le collaborazioni con brand internazionali, i finanziamenti pubblici e la costruzione di una programmazione artistica strategica. Hanno preso parte all'incontro la vicesindaca del Comune di Riccione e assessora alla Cultura, Sandra Villa , e l'assessore al Bilancio e Innovazione tecnologica, Alessandro Nicolardi . Sono intervenuti inoltre alcuni dei protagonisti più rappresentativi del panorama del clubbing locale e nazionale come Maurizio Monti , storico organizzatore e direttore artistico, Fabrizio De Meis , alla guida dello Space, Ledio Marku , direttore della Baia Imperiale. All'incontro hanno preso parte anche Mauro Bianchi , presidente di Riccione Intrattenimento, e Marco Tiraferri , direttore della Villa delle Rose. L'iniziativa rientrava nel ciclo di incontri Music Box , ideato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che per la prima volta, in collaborazione con il Comune di Riccione, è uscito dai confini felsinei approdando nella Perla verde.

c.s. Comune di Riccione

