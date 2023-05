Musica, alberi e memoria per un mondo di pace

La casa della Musica di San Marino entra ufficialmente nel progetto Ortiperlapace del Green Festival, un parco di alberi “parlanti” al cuore delle persone. Una simpatia reciproca coltivata negli anni, quella fra Paolo Bandini direttore della Casa della Musica di San Marino, oltre a esperto di liuteria antica e musicologo di livello nazionale e Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival Montefeltro - San Marino. Tale affinità elettiva è culminata lunedì scorso nell’incontro ufficiale tenutosi a San Marino dal quale è nata una collaborazione sul progetto Ortiperlapace, un parco che accoglie “alberi figli di alberi che sono stati testimoni silenziosi di fatti tragici come la bomba di Nagasaki o l’eccidio di Marzabotto. Un luogo destinato al raccoglimento e alla riflessione, affinché non si dimentichi ciò che immancabilmente nasce dai semi dell'odio” come recita la presentazione del progetto firmato da Geminiani. Ma la cosa che rende oltremodo singolare questo parco, e chiama in causa la Casa della Musica, è la presenza di alberi che sono stati o sono tuttora complici e ispiratori di grandi cantautori-pensatori, poiché la musica con i suoi cantastorie moderni riesce ad arrivare ad un pubblico vasto e sensibile. “Ed è una storia nella storia di come il leccio di Giorgio Gaber, proveniente da Montemagno di Camaiore, piccolo borgo sulla via Francigena in cui Gaber visse dagli anni ’70 alla sua morte, sia arrivato a noi - dice Gabriele Geminiani - A questo si è aggiunta la piccola quercia “Mafalda”, albero amatissimo da Ivan Graziani e a settembre, in occasione del Green Festival Montefeltro, arriverà direttamente dalla tenuta dell’Agnata in Sardegna un fico a cui Fabrizio De Andrè era legatissimo”. Ecco, il ruolo di Paolo Bandini, insieme a sua moglie la violinista Akiko Yatani, sarà proprio quello di prendersi cura di questa sezione del piccolo grande parco, intercettando e dialogando con cantautori e le loro fondazioni, ma anche organizzando workshop e concerti di alto livello.

