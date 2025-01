“Musica Buona” del periodo natalizio. Concerto di Santo Stefano: una tradizione di successo a Borgo Maggiore

“Musica Buona” è lo spot realizzato dalla Rai per promuovere i grandi concerti di musica classica (da Venezia, Vienna, …) per le festività. A San Marino dal lontano 1984 c’è un Concerto, quello di Santo Stefano promosso dalla Camerata del Titano a favore della Croce Rossa Sammarinese, che rappresenta un momento di buona musica classica e che da sempre ha un grande successo “popolare”. Ormai rimasto uno dei pochi eventi al di fuori del Centro Storico di San Marino Città, anche quest’anno ha registrato il sold out della Chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore, “nonostante” il programma prevedesse musiche di Mozart, Haydn, Schubert e Fauré. L’Orchestra Camerata del Titano di San Marino è garanzia di qualità grazie alla collaborazione con musicisti professionisti, la direzione del M° Augusto Ciavatta e la presenza di solisti molto apprezzati dal pubblico come il soprano Federica Livi e il violinista Angelo Cicillini. Ciò che fa notizia sulla “buona musica” sammarinese è la “normalità culturale” dell’evento, la qualità musicale, il suo aspetto solidale e popolare, la continuità nel tempo (39 edizioni in quarantuno anni di storia), ed è quindi giusto sottolineare il successo del Concerto di Santo Stefano con la tradizione più longeva della storia musicale sammarinese. Ma ciò che non si può valutare solo dai volti sorridenti e dagli applausi del momento, e che rappresenta la vera forza di questo evento, è che questo Concerto dal 2010 ha perso il suo main sponsor, che non ha contributi pubblici, che il 100% della raccolta va alla Croce Rossa Sammarinese e che vive solo sulla tenacia e dedizione di un’Associazione che in questi anni ha sostenuto direttamente questo concerto. Da questo Concerto di Santo Stefano in questi quattro decenni sono “germogliate” tantissime attività, concerti, rassegne, eventi. Nel solo 2024, 58 concerti (di cui 21 fuori territori), organizzato e/o partecipato a ben 8 rassegne, co-organizzato corsi internazionali di perfezionamento musicale con l’attivazione di 30 corsi (30 docenti) e la presenza a San Marino di 140 studenti da 22 Paesi (circa 800 pernottamenti). Tutto questo con un sostegno pubblico di molto inferiore agli standard minimi italiani per associazioni analoghe per statuto ed attività alla Camerata del Titano di San Marino. Il 39° Concerto di Santo Stefano che si è svolto giovedì 26 dicembre alle ore 16:30, presso la Chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore (Piazza Grande), è da sempre l’evento che chiude l’attività artistica annuale della Camerata del Titano, ma è anche il punto di partenza per l’anno successivo che vedrà celebrare un traguardo importantissimo come la 40^ edizione di questo concerto, insieme alle tante altre iniziative che ormai fanno parte della programmazione culturale di San Marino.

C.s. Camerata del Titano

