"Musica che guarisce", una serata indimenticabile sulle note di Emiliano Toso e Thea Crudi.

Martedì sera presso la splendida cornice di “Ma Casa Madre”- Podere Lesignano si è svolto il secondo appuntamento della rassegna “Musica per essere”. “Musica che guarisce” è il tema e titolo della seconda tappa di questo viaggio. La musica ha danzato con la scienza, il canto ha incontrato la spiritualità, ne è nato qualcosa di meraviglioso che con effetto immediato si è tradotto in una forte e profonda energia condivisa che ha rivestito di luce e nutrito di pace e serenità tutti i presenti, in un vero abbraccio vibrazionale. Protagonisti e interpreti della serata Thea Crudi ed Emiliano Toso, artista spirituale e scrittrice lei, biologo e compositore lui, da anni presente in ambito sanitario e assistenziale con le sue composizioni utilizzate come strumento di guarigione. Il tempo trascorso insieme ha avuto il ritmo incalzante, travolgente e sereno proprio degli eventi di forte impatto emotivo; la musica ha promosso una grande espansione delle frequenze e vibrazioni, con il fine ultimo e nobile di condurre le persone ad un livello di energia di qualità più elevata. Il primo ad esibirsi è stato Emiliano Toso, che ha proposto tre delle sue composizioni; ha invitato chi lo desiderasse a stendersi sotto al pianoforte suonato da lui, per vivere una forte esperienza energetica e meditativa. Poi è arrivato il momento di Thea Crudi, che da anni divulga con la sua voce Spiritual yoga e Mantra. Al termine dell’esibizione i due hanno reso possibile un abbraccio simbolico tra Oriente e Occidente, proponendo una canzone nata dalla loro sinergia e poi una serie di brani in cui hanno unito musica e parole, suggestioni sonore e Mantra. Tante le persone che hanno concorso alla riuscita di questa meravigliosa serata; in particolare gli organizzatori desiderano ringraziare Nazzarena Neri, titolare dell’attività “Il quarzo rosa” per la prevendita dei biglietti, le Istituzioni, Tv e Radio di Stato. Prossimo appuntamento il 15 settembre con “Piano Mirroring” di Alessandro Sironi.

c.s. Ma Casa Madre - Podere Lesignano

