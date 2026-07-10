Musica in Corsia: attivo il progetto tra ISS e Istituto Musicale Sammarinese

Musica in Corsia: attivo il progetto tra ISS e Istituto Musicale Sammarinese.

Portare la musica dentro l’Ospedale di Stato e in generale nelle strutture ISS, come occasione di ascolto, vicinanza e condivisione. È questo il senso del progetto “Musica in Corsia”, avviato grazie alla collaborazione tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e l’Istituto Musicale Sammarinese. L’iniziativa prevede momenti musicali all’interno dei reparti ospedalieri e successivamente anche nelle strutture territoriali dell’ISS, realizzati con il coinvolgimento degli allievi dell’IMS. Gli interventi sono pensati per offrire agli assistiti, ai familiari eventualmente presenti e al personale sanitario un momento di serenità e condivisione, attraverso un repertorio adatto al contesto di cura. I primi tre appuntamenti si sono già svolti nel reparto di Geriatria, dove la presenza dei giovani musicisti ha offerto agli assistiti e al personale sanitario e assistenziale presente, un momento diverso dalla quotidianità ospedaliera, creando un incontro semplice, ma significativo tra generazioni. Il progetto si inserisce nel percorso di attenzione all’umanizzazione delle cure richiamato anche dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026, che indica la necessità di servizi sempre più centrati sulla persona e attenti non solo ai bisogni clinici, ma anche agli aspetti psicologici, sociali e relazionali dell’assistenza. Obiettivo che la Direzione Generale ISS sta portando avanti con convinzione e che vede già in corso anche altre iniziative sia in ambito ospedaliero, ma anche sul territorio. L’iniziativa “Musica in Corsia” si aggiunge alla collaborazione già avviata e consolidata tra ISS e IMS che vede i due enti già insieme anche nel progetto “Noi in crescendo” che coinvolge la Pediatria. Il progetto attuale, nello specifico, prevede l’esecuzione di brani adatti al contesto di cura per contribuire all’obbiettivo di rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e a sostenere una dimensione dell’assistenza che non riguardi solo gli aspetti clinici, ma anche il benessere emotivo, la relazione e la qualità del tempo vissuto durante il ricovero. La musica diventa così uno strumento di prossimità, capace di creare un legame tra chi riceve assistenza, chi ogni giorno lavora nei reparti e i giovani allievi coinvolti nel progetto. “Per l’Istituto Musicale Sammarinese questo progetto rappresenta un ulteriore modo, più che concreto, per mettere la musica al servizio della comunità – afferma il Presidente dell’IMS, Giacomo Volpinari –. Gli allievi hanno la possibilità di vivere un’esperienza formativa importante, entrando in contatto con un contesto che richiede rispetto, delicatezza e capacità di ascolto. L’incontro con i pazienti e con il personale sanitario restituisce alla musica una delle sue funzioni più profonde: creare relazione, portare conforto e condividere bellezza”.

“L’Ospedale è prima di tutto un luogo di cura, ma anche un luogo di relazioni, di ascolto e di attenzione alla persona nella sua interezza – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Claudio Vagnini –. Il progetto con l’Istituto Musicale Sammarinese va in questa direzione: portare momenti di musica nei reparti significa offrire agli assistiti un’occasione di sollievo e al personale un segno concreto di vicinanza. Ringrazio l’IMS, i docenti e gli allievi per aver accolto con sensibilità questa collaborazione, che unisce competenza, formazione e valore umano”. Il progetto “Musica in Corsia” proseguirà nelle prossime settimane, sia nei reparti ospedalieri sia nelle strutture territoriali dell’Istituto.

C.s. - ISS

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