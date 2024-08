Musica, sogni e danza a Senigallia questo weekend: il Marlù Dream Tour è pronto ad incantare la riviera marchigiana

Il Marlù Dream Tour è un sogno che diviene realtà! Dopo il successo di Ischia e San Vincenzo, finalmente il Tour estivo di Marlù arriva a Senigallia. Sabato 10 agosto il villaggio del Marlù Dream Tour apparirà come per magia in Piazza della Libertà, davanti l’iconica Rotonda sul Mare! Martina Giovannini, Gaia de Martino, Kumo (Tiziano Coiro) e Dustin Taylor, direttamente da Amici23, saranno i protagonisti di questa tappa marchigiana e saliranno sul palco insieme a Cricca e Federica Carta! Uno spettacolo unico di vero talento, la danza e il canto si intervalleranno sul palco per regalare al pubblico un live senza precedenti. A condurre la serata ci sarà Andrea Prada, energico e coinvolgente come sempre. Nel backstage invece, dal pomeriggio, sarà possibile trovare Federico Baroni con un format di interviste creato ad hoc con Marlù, il suo “Vale o non Vale”, e Omar e Adam Spoleti! Dalle 17:00 alle 23:30 Marlù regalerà al pubblico un’avventura unica, un’oasi rinfrescante in questa calda estate italiana, fatta di desideri che si avverano, stelle cadenti e fantasie colorate! Il Village dell’evento infatti aprirà i suoi battenti alle 17:00 e sarà possibile assistere al contest di danza di Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, vedere le prove dei talent e, tentando la fortuna all’info point dedicato, vincere una delle fantastiche esperienze speciali di Marlù: tanti gioielli, gift, t-shirt e gadget, ma, soprattutto, due super experience, la Golden Experience Marlù, che ti permetterà di accedere all’area VIP anche durante il live serale e ti farà incontrare gli artisti prima e dopo le esibizioni e l’Esperienza Speciale Marlù Dreamers, che ti regalerà un pomeriggio da sogno, con gioielli Marlù, Makeup-artist per te, e gli influencer dell’area backstage! Il live serale è alle ore 21:00, con accesso libero e gratuito. Scopri come partecipare al Marlù Dream Tour, seguici sui social o vai su www.marlu.it troverai tutti i dettagli. Che aspetti? Il tuo Sogno Estivo Marlù ti aspetta!

cs Ufficio Stampa Marlù

