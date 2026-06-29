Musica, tradizioni e solidarietà: il bilancio della Festa del Castello di Domagnano 2026

Si è chiusa ieri sera, con l'Orchestra Davide Salvi a far ballare Piazza Filippo da Sterpeto, la 21ª edizione della FESTA DEL CASTELLO DI DOMAGNANO. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, il Parco Don Elviro e la piazza hanno ospitato quattro giorni di festa che hanno confermato, ancora una volta, la capacità della comunità domagnanese di unirsi attorno a musica, buon cibo e solidarietà.

L'edizione 2026 si è aperta giovedì con il sapore solidale della cena "Aggiungi un Posto a Tavola" e si è accesa nella notte con il concerto degli Alleluya Band, arrivati direttamente dal Malawi a portare ritmi e colori africani nel cuore del Castello. Venerdì il doppio binario tra Doma nel Parco, con degustazione vini e la musica live di Claudio Canta Baglioni, e Doma Open Air, che ha acceso la piazza con i DJ set di Martin Minotti, LUVO e DIVE. Sabato il ritmo è passato allo sport, con l'Urban Trail e la Camminata Memorial Matteo Palmieri organizzate da GPA San Marino, per poi lasciare spazio alla serata con Jovanotte, tributo a Jovanotti, che ha fatto cantare a squarciagola la piazza. Domenica, gran finale con l'Orchestra Davide Salvi, la Ruota della Fortuna e l'area giochi artigianali, in un clima di festa che ha accompagnato la comunità fino a notte.

Ad affiancare le giornate, anche il programma religioso curato dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Anche quest'anno la Festa ha mantenuto il suo cuore solidale: il ricavato dell'edizione 2026 sarà devoluto all'Associazione San Marino for the Children, andando ad aggiungersi agli oltre 80.000 euro donati in beneficenza in vent'anni di Festa.

Il Comitato Festa rinnova il proprio grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione: volontari, artisti, DJ, collaboratori, associazioni e sponsor, il cui contributo resta indispensabile per la riuscita della manifestazione. Per novità e aggiornamenti, seguiteci su Facebook e Instagram @festadidomagnano.

La Festa è stata organizzata dal Comitato Festa in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, il Circolo Don Elviro e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Domagnano.



Comunicato stampa

Il Comitato Festa del Castello di Domagnano







