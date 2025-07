Musica, tutto pronto per “Tre Serate di Emozioni”. Segreteria Turismo: "Ci attendiamo riscontri molto positivi"

L’estate sammarinese si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi con “Tre serate di emozioni”, in programma il 4, 5, 6 luglio, tre appuntamenti imperdibili all’insegna della grande musica. “Campo Bruno Reffi” diventerà teatro di un evento straordinario, protagonisti tre nomi iconici della musica italiana; Drupi, Karima ed Enrico Ruggeri regaleranno al pubblico momenti di profondo coinvolgimento, artisti diversi per stile ma legati da un filo conduttore: l’emozione autentica che sanno regalare a chi li ascolta. L’evento giunto alla quarta edizione è ideato dal Maestro Dino Gnassi che ne curerà gli arrangiamenti e la direzione, si rinnova il connubio tra musica dal vivo e atmosfera estiva con tre artisti di altissimo livello accompagnati dall’Orchestra della San Marino Concert Band, che prosegue nel proprio percorso di collaborazione con autori e musicisti di rilievo.

L’iniziativa è sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Programma

4 luglio: Drupi voce dal timbro inconfondibile e simbolo degli anni Settanta e Ottanta, protagonista con brani che hanno fatto la storia della musica leggera come “Vado via” e “Sereno è”, offrirà al pubblico un viaggio emozionante tra le sue canzoni più amate.

5 luglio: Voce soul potente e raffinata, Karima incanterà il pubblico con la sua eleganza e un repertorio che fonde jazz, pop e grandi classici.

6 luglio: Enrico Ruggeri, cantautore, rocker, poeta, volto amato della televisione, protagonista della musica italiana da oltre quarant’anni, porterà sul palco la sua energia e i suoi brani senza tempo come “Il mare d’inverno”, “Contessa”, “Mistero”, testi profondi e musica dal vivo in un dialogo suggestivo e affascinante. Ogni serata avrà inizio alle ore 21.15, con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

Dichiarazioni: Alan Gasperoni -Segretario Particolare Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino: “La collaborazione con il Maestro Dino Gnassi e la San Marino Concert Band voluta dal Segretario Pedini Amati, del quale porto il saluto, garantisce da anni grandi risultati. Ad alternarsi sul palco saranno tre artisti di grande spessore che regaleranno al pubblico tre serate di emozioni ma anche di altissima qualità, ci attendiamo riscontri molto positivi in termini di presenze. La collaborazione proseguirà anche il 15 luglio quando si terrà un concerto tributo a Mina e Celentano, sempre a Campo Bruno Reffi”

Annachiara Sica Dirigente Ufficio del Turismo: “Con questo evento San Marino si prepara ad accogliere tre cantanti di grande richiamo, offrendo un’esperienza unica dove la musica si fonde con la bellezza del nostro centro storico e l’ospitalità della Repubblica. Invito tutti a scoprire San Marino in queste tre serate speciali: un’occasione per vivere la cultura, l’arte e l’unicità del nostro territorio in un contesto emozionante e coinvolgente”.

Maestro Dino Gnassi: “Siamo ormai giunti alla quarta edizione, l’auspicio è che questa manifestazione diventi un appuntamento fisso nell’estate sammarinese per lungo tempo. Tre serate all’insegna della grande musica italiana, con artisti di alto livello, in uno scenario davvero unico. Un evento gratuito, aperto a tutti, possibile grazie al sostegno delle Istituzioni, un momento all’insegna della cultura, spettacolo e convivialità”.





C.s. Segreteria di Stato Turismo