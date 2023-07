Musicarte: Giacomo Manzoni torna al Teatro Titano

Manzoni 90 - Il Docu-Film di Francesco Leprino

Giacomo Manzoni è uno dei musicisti ed intellettuali italiani più importanti del novecento. Alla sua attività di Compositore con opere eseguite alla Scala di Milano, Comunale di Bologna,… da interpreti come Claudio Abbado, Bruno Maderna, Maurizio Pollini, Giuseppe Sinopoli,… ha affiancato per molti anni quella di critico musicale all’Unità, di traduttore dal tedesco del pensiero di Theodor W. Adorno e Arnold Schönberg, a quella di insegnate di Composizione presso il Conservatorio di Bologna, di Milano, Fiesole e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia guadagnandosi la nomea di “Maestro dei Maestri”.

Pochi sanno o ricordano che a cavallo degli anni novanta, il M° Giacomo Manzoni ebbe un rapporto molto stretto con San Marino, vennero eseguite qui alcune sue importanti composizioni, tenne dei corsi di composizione proprio al Teatro Titano, contribuì in modo determinate all’acquisizione di opere del M° Giuseppe Spagnulo.

A trent’anni da quell’esperienza, lunedì 31 luglio alle ore 21:00, il M° Giacomo Manzoni torna al Teatro Titano per presentare il docu-film di Francesco Leprino “MANZONI90”, realizzato nel 2022 per celebrare i novant’anni del compositore (in onda su RaiPlay). Leprino ha raccolto testimonianze importanti e prestigiose per il suo racconto su Manzoni, ma la serata sarà anche l’occasione per ricordare quell’esperienza sammarinese del “Maestro dei Maestri” e raccontare di una stagione che forse, in modo non previsto, ha cambiato la storia della musica sammarinese.



