Mutui edilizia sovvenzionata: le Associazioni dei Consumatori al tavolo con Governo e Banche per definire lo spread massimo.

Sportello Consumatori, Asdico e Ucs a confronto con il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il presidente di Abs Federico Gianni per definire lo spread, ovvero il tasso d’interesse massimo che può essere applicato sui mutui prima casa previsti dalla legge sull'edilizia sovvenzionata dallo Stato.

"Un incontro interlocutorio - spiegano Emanuel Santolini, Mirco Battazza e Olga Mattioli delle tre assoconsumatori - in cui abbiamo avuto una discussione costruttiva in merito alla definizione dello spread. Nell'incontro è emersa la comune volontà delle parti di trovare la migliore soluzione." Le parti presenti al tavolo, hanno chiesto al presidente Abs di impegnarsi concretamente per ridurre gli attuali indici/tassi in vigore.

Il confronto proseguirà nei prossimi incontri, dove ciascuno porterà modifiche migliorative al decreto del 14 agosto n.123.

Il Segretario Federico Pedini Amati ha informato le parti che sono in cantiere iniziative da parte del Governo volte a rispondere alle numerose richieste di edilizia sociale, e per consentire alle giovani coppie e ai cittadini di accedere a prezzi calmierati all'acquisto della prima casa.

Sportello Consumatori, Asdico e Ucs ribadiscono la necessità di ridurre il costo del denaro, con interventi per calmierare gli affitti e il costo degli immobili, avanzando anche la proposta di verificare l’andamento dei mutui a tasso fisso nel medio e lungo periodo. Le tre Associazioni dei Consumatori vogliono scongiurare ulteriori picchi dei tassi di interesse che possano mettere in forte difficoltà le condizioni economiche delle famiglie.

Oltre alla necessità di dare soluzioni all'emergenza casa, le tre organizzazioni hanno posto l’accento sulla crisi internazionale, che rischia di incidere ancora di più sulla capacità di spesa delle famiglie.



