Mutui “prima casa” con garanzia dello Stato: firmata la convenzione con gli istituti di credito.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunicano che in data odierna è stata sottoscritta la convenzione con gli istituti di credito Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Banca di San Marino e Banca Agricola Commerciale, per la concessione di prestiti e mutui agevolati previsti dalla Legge n. 64/2025, cosiddetta “Emergenza Casa”.

Con questa firma si completa l’attuazione della normativa, dando piena operatività alla garanzia dello Stato per la prima abitazione, forse il tassello più rilevante dell’intero intervento.

La convenzione da attuazione a specifiche condizioni di particolare favore per le famiglie sammarinesi contenute nella norma:

• Garanzia diretta dello Stato (Ecc.ma Camera) sui mutui prima casa;

• Destinatari prioritari: cittadini under 45;

• Limite di reddito: fino a 18.000 € pro-capite imponibili annui (pari a circa 33.000 € lordi);

• Importo finanziabile: mutui compresi tra 40.000 € e 230.000 €;

• Tasso massimo applicabile: Euribor + 2% (spread bloccato), per la prima volta con un tetto certo e definito.

A sostegno della misura, il Congresso di Stato ha già stanziato 5 milioni di euro per il 2025, che consentono l’immediata operatività della garanzia statale e l’attivazione dei mutui.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta e strutturale alla domanda abitativa, offrendo a giovani coppie e famiglie l’opportunità di accedere a finanziamenti a condizioni certe e sostenibili.

Le Segreterie di Stato firmatarie ringraziano gli istituti bancari convenzionati per la collaborazione e tutti gli attori che hanno contribuito alla definizione dell’accordo, sottolineando come questo passaggio segni un punto di partenza importante nelle politiche abitative della Repubblica



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Territorio

Segreteria di Stato Finanze

