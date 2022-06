Myo: "Fare business in equilibrio con il mondo intorno a noi”

Lunedì 27 Giugno la BiHolding dei fratelli Bianchini ospiterà, nella sede della sua controllata MyO di Poggio Torriana, l’evento "Fare business in equilibrio con il mondo intorno a noi” che fa parte dell’ottava edizione del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa organizzato da Confindustria Romagna, con lo scopo di promuovere la cultura e i valori che stanno alla base del fare impresa in Romagna. Tra i tanti invitati, interverranno il Segretario di Stato alle Finanze di San Marino Dott. Marco Gatti e la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna Emma Petitti. L’evento è volto a mostrare il costante impegno che, da oltre un ventennio, l’azienda investe nei temi di sostenibilità ambientale, riuscendo a far coesistere in equilibrio il business con la natura circostante, in ottica di un futuro sempre più sostenibile e tecnologico. Tanti gli interventi che verranno inaugurati durante la giornata: la messa in funzione del secondo impianto fotovoltaico disposto sopra la pensilina frangisole della palazzina uffici che, unendosi al primo impianto fotovoltaico posto sopra il tetto dello stabile, copre l’intero fabbisogno energetico dell’azienda, permettendole di utilizzare solo energia pulita con un abbattimento di 257 tonnellate di CO2 all’anno; l’istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a disposizione di dipendenti e visitatori e l’ampliamento dell’area verde nella zona antistante all'azienda dove è stato costruito il Garden Theater, un luogo di convivialità progettato nel verde per allietare le pause di relax dei dipendenti. L’evento sarà l'occasione per far conoscere e visitare all’importante platea lo stabilimento e la logistica, i prodotti, i servizi e le persone che li realizzano, illustrando come nasce un’idea e come si genera benessere per la comunità. I fratelli Bianchini sono profondamente convinti che, unendo le forze di tutti, le piccole azioni crescono diventando movimenti globali positivi che aiutano le comunità a proteggere e preservare il mondo per la nostra generazione e per quelle future.

