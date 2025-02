Myo guarda al futuro: crescita e sostenibilità per consolidare la leadership italiana

Myo guarda al futuro: crescita e sostenibilità per consolidare la leadership italiana.

“Abbiamo ricostruito l’azienda che era ai vertici nazionali e lì è tornata, pronta ora a nuovi traguardi. Eravamo sulla soglia del tribunale a causa di fatti che invece di abbatterci ci hanno dato la forza necessaria a ripartire. Lo abbiamo fatto con le oltre 700 persone che in questi due giorni hanno condiviso orgoglio, metodo, nuovi obiettivi di crescita. Il passato non si dimentica, ma nostro padre ci ha insegnato che la cosa giusta è affidarsi a determinazione e talento. Cadere è una possibilità, ripartire lo è altrettanto, ma dipende principalmente dalle persone”.



Simona e Marco Bianchini chiudono la convention di MyO al Palacongressi di Rimini fissando sia gli obiettivi di sviluppo che le strategie commerciali e di gestione per raggiungerli, con sostenibilità e responsabilità sociale sullo sfondo di ogni scelta. L’azienda di Torriana, specializzata in tutte le forniture utili al core business delle imprese e all’operatività delle amministrazioni pubbliche, vuol salire da 120 a 150 milioni di fatturato in pochissimo tempo, confermandosi fra le prime 15 aziende del territorio. Sotto l’aspetto gestionale, la novità guarda all’attenuazione dell’impronta ambientale dell’attività aziendale. Il ‘cut off’ per le attività energivore dell’azienda sarà anticipato alle 15.30 per utilizzare i 600mila kWh dell’energia fotovoltaica prodotta. Apprezzamento dei partecipanti per la nuova app che arricchisce le relazioni coi clienti e di tutti gli appuntamenti che hanno generato appartenenza e orgoglio aziendale, coesione e condivisione di quanto utile a raggiungere gli obiettivi aziendali. Dopo una prima giornata dedicata ai temi aziendali, oggi la convention ha ospitato i contributi dell’European House Ambrosetti, di Confindustria Romagna, Titanka e Meta. Grande interesse per la testimonianza di Pierluigi Martini, ex pilota di Formula Uno che ha ricordato i valorio che sono alla base del successo, nello sport e nel lavoro. È stata anche presentata la prossima missione a supporto dei progetti di Cittadinanza Attiva in Kenya, con l’avvio di una raccolta fondi che sarà raddoppiata da MyO. Presente alla convention anche l’attività di Bottega Azzurra di Gubbio, impresa sociale che si dedica al futuro dei ragazzi con disabilità mentali. MyO ha aderito alla best practice del Palacongressi per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari nel pieno rispetto delle attenzioni su raccolta e conservazione dei cibi. Le eccedenze saranno consegnate in appositi mezzi refrigerati all’opera Sant'Antonio di Rimini, a pochi passi dal Palacongressi.

cs Smart comunicazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: