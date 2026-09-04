Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti: una nuova realtà pensata per offrire agli albergatori, all’interno di un unico progetto, tutto ciò che serve per posizionarsi sul mercato, raggiungere il cliente giusto e aumentare le performance della propria struttura. A dare vita al progetto è l’operazione che vede Brandnamic Unlimited, multinazionale specializzata in soluzioni software e Marketing Tech per l’ospitalità, acquisire il 60% della riminese Èdita, azienda specializzata in soluzioni di web marketing e comunicazione, software e digital per il settore alberghiero e aziendale. La nuova compagine societaria sarà composta da Brandnamic Unlimited con il 60%, Albergatore Pro con il 30% ed Ellepì Solution con il 10%. La guida operativa sarà affidata a Enrico Pozzi, nominato Amministratore Delegato di Èdita. L’accordo è stato presentato ufficialmente giovedì 3 settembre al Savoia Hotel Rimini, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Gian Marco Montanari, CEO di Albergatore Pro, Filippo Bonucci, Aldo Saporetti e Sandra Lucchi, fondatori di Èdita, Enrico Pozzi, nuovo Amministratore Delegato di Èdita, Hannes Gasser, CRO di Brandnamic, e Matthias Prader, CFO di Brandnamic. La joint venture ha un obiettivo dichiarato: creare la prima agenzia italiana full service per l'hospitality, capace di coniugare consulenza strategica finalizzazione digitale e soluzioni software innovative in un solo progetto. La multinazionale Brandnamic Unlimited gode già una notevole esperienza sul campo. Attualmente ha un portafoglio che conta più di 7.000 clienti sul territorio nazionale e internazionale, per un totale di investimenti in adv di 100milioni di euro negli ultimi 5 anni. Albergatore Pro a sua volta è partner di circa 1.000 albergatori distribuiti in tutte le regioni italiane.

Cosa significa “full service”

Il cuore dell’operazione è proprio il concetto di full service per hotel indipendenti. Un modello che punta a superare la frammentazione con cui gli albergatori sono costretti a confrontarsi ogni giorno. Oggi un hotel indipendente può avere un consulente che definisce la strategia, un’altra società che realizza il sito, un’agenzia che gestisce le campagne pubblicitarie e altri fornitori per software, CRM e strumenti digitali. Il risultato è che strategia ed esecuzione rischiano di viaggiare su binari differenti. Il modello full service nasce per cambiare questo schema: un unico progetto, un’unica regia e competenze specializzate che lavorano verso lo stesso risultato. Dall’analisi iniziale dell’hotel alla definizione del target e del posizionamento, dall’identità del brand alle politiche tariffarie, dal sito internet, alle campagne digitali su motori di ricerca, sui social e sugli agenti AI al CRM, ai contenuti e alle soluzioni software: ogni passaggio viene progettato come parte della stessa strategia. In questo modo il punto di partenza non è più il singolo strumento da offrire all’albergatore, ma il risultato da raggiungere. Non semplicemente più visite al sito o più click sulle campagne, quindi, ma più capacità di intercettare il cliente giusto, trasformare l’interesse in prenotazioni e migliorare la redditività dell’hotel. È questo il significato concreto di agenzia full service: mettere a disposizione degli hotel indipendenti una regia integrata di competenze, tecnologie e strumenti normalmente distribuiti tra interlocutori differenti.

Cosa cambia per gli hotel

La novità dell’operazione sta soprattutto nel modo in cui l’hotel viene accompagnato sul mercato. Cambia, in particolare, il modo in cui vengono misurati i risultati. Il successo non viene valutato soltanto attraverso click, visite al sito e ROAS delle campagne, ma sulla reale capacità di generare prenotazioni, aumentare il prezzo delle camere e migliorare la redditività della struttura. Per gli hotel indipendenti significa poter contare su un’unica regia, riducendo la distanza tra chi decide la strategia e chi deve trasformarla in azioni concrete. Un modello pensato per permettere anche alle singole strutture di utilizzare in maniera coordinata competenze e tecnologie sempre più importanti per competere con successo sul mercato nazionale e internazionale.

Le dichiarazioni

"L’acquisizione di Èdita rappresenta un investimento strategico per consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia e rafforzare il nostro ecosistema di soluzioni software Marketing Tech dedicate all’hospitality. Abbiamo individuato in Èdita un partner con competenze solide, una profonda conoscenza del mercato e una visione condivisa sull’evoluzione digitale del settore alberghiero", dichiara Michael Oberhofer, CEO di Brandnamic Unlimited. “L’ingresso di Èdita nel nostro ecosistema rappresenta un’opportunità importante per ampliare ulteriormente il valore che offriamo agli operatori dell’hospitality. Unendo competenze di mercato, tecnologia e una profonda conoscenza delle esigenze degli albergatori, potremo supportare ancora meglio i nostri clienti nel percorso di crescita digitale e nello sviluppo del canale diretto” - afferma Hannes Gasser, Chief Revenue Officer di Brandnamic Unlimited. "La nostra missione è far crescere la nuova generazione di albergatori, supportandoli nella transizione da conduzione familiare a gestione imprenditoriale. Per anni abbiamo lavorato sulle strategie di posizionamento degli hotel che supportiamo collaborando con diverse agenzie sperando che il messaggio arrivasse intatto. Con Èdita smettiamo di sperare: chi fissa l'obiettivo e chi esegue le azioni necessarie per raggiungerlo lavorano allo stesso progetto e rispondono dello stesso numero. Che non è il numero dei click, ma una riga di bilancio. Per un hotel indipendente italiano questa è la differenza tra fare marketing e veder crescere la propria azienda” spiega Gian Marco Montanari, CEO & Co-Founder di Albergatore Pro: “Entrare a far parte del progetto Brandnamic Unlimited significa poter sviluppare ulteriormente il potenziale di Èdita all’interno di un gruppo europeo con una visione su larga scale e di lungo periodo. Insieme potremo unire esperienza, tecnologia e conoscenza del mercato per offrire nuove opportunità agli operatori dell’hospitality italiana" conclude Enrico Pozzi, Amministratore Delegato di Èdita.

34 anni di crescita, innovazione e passione

Èdita, nata nel 1992, è una delle più grandi e longeve agenzie di marketing e comunicazione d’Italia. Nel corso dei suoi 34 anni di vita ha saputo cambiare pelle più volte adattandosi ai cambiamenti tecnologici e di mercato e soprattutto intuendo, al momento giusto, l’impatto strategico del web sul mercato turistico. Oltre gestire con passione e competenza il web marketing di centinaia di hotel, tra cui le più prestigiose strutture dell’hospitality del territorio, Èdita, attraverso il suo brand Obliqua, cura l’immagine, la comunicazione e il marketing di importanti realtà come Costa Edutainment (Oltremare, Italia in Miniatura, Aquafan e Acquario di Cattolica), IEG spa (Fiera di Rimini, Palacongressi di Rimini, Vicenza Convention Centre, Fiuggi Convention Centre), Visit Romagna, Start Romagna, Mase Generators, Karis School, e tante altre ancora.









