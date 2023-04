Nasce a San Marino l'Accademia di Management e Compliance AMeC

“ACCADEMIA Management e Compliance soc. coop. a r.l.” brevemente “AMeC s.c.a.r.l.” o, più semplicemente AMeC, è la neocostituita società cooperativa sammarinese. A darne l’annuncio ufficiale è il Presidente dell’Accademia, Franco NORRI. I Soci fondatori sono professionisti nel project management ed esperti di compliance. La componente sammarinese è rappresentata da Norri Franco, Belluzzi Gian Luca, Mussoni Francesco, mentre la componente italiana di tale connubio è rappresentata da Ferracci Massimo e Miceli Giuseppe. Sono gli stessi Soci fondatori dell’Accademia, componenti del Consiglio di Amministrazione di AMeC, ad annunciare che la compagine sociale sarà presto incrementata e arricchita dalla partecipazione attiva di una ulteriore dozzina di Soci, tutti di altissimo livello di competenze specifiche, che hanno espresso la volontà di contribuire, sin da subito, a definire la programmazione delle attività che AMeC si propone di mettere subito in campo. AMeC si occupa delle macroaree del Management e della Compliance al servizio di enti pubblici e privati, imprese e professionisti e opera nell'ambito della formazione e della ricerca ma anche nell'ambito della consulenza manageriale nel settore giuridico- economico, della gestione delle risorse umane e nel settore del turismo e accoglienza. Il CdA di AMeC ha subito effettuato le prime nomine societarie, con l’obiettivo di avviare la fesa operativa dell’Accademia. Presidente di AMeC è stato nominato Franco NORRI mentre la carica di vice-Presidente è stata attribuita dal CdA a Gian Luca BELLUZZI. Per l’incarico di Direttore Generale dell’Accademia Management e Compliance, CdA ha scelto Giuseppe MICELI. “Obiettivo primario dell'Accademia -che opera con spirito mutualistico- è divulgare la Cultura della Legalità, forti di quella azione sinergica che storicamente caratterizza i rapporti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. La mission di AMeC è proprio quella di catalizzare quella sinergia, contribuendo ad alimentarla” Queste le parole del Direttore Generale dell’Accademia, Giuseppe Miceli. Per Massimo Ferracci, ideatore di AMeC, l’Accademia è anche un acceleratore di competitività. "Per essere competitivi, per creare e proteggere valore, è necessario gestire in modo integrato risorse umane, processi e tecnologia, allineandoli agli obiettivi di business. A tal fine risulta essenziale implementare un integrato processo aziendale che prevede l’esercizio combinato e simbiotico di tre fondamentali funzioni aziendali: la governance, la valutazione del rischio (risk assessment) e la conformità normativa (compliance). Questa è la vera visionaria missione di Accademia Management e Compliance" L’evento di presentazione ufficiale della “ACCADEMIA Management e Compliance soc. coop. a r.l.” si svolgerà il prossimo 8 giugno 2023, alle ore 15.00, nella meravigliosa cornice del Teatro Titano della Repubblica di san Marino. Oltre ai Soci di AMeC, prenderanno parte ai lavori esperti professionisti del mondo bancario e delle imprese e rappresentanti delle istituzioni, tanto di San Marino, quanto italiane. AMeC individua nella figura storica del pensatore, economista e politico Melchiorre Delfico, il rappresentante storico di quel nesso culturale che da sempre unisce l'Italia alla Repubblica di San Marino, Stato enclave alla nostra Penisola. proprio come AMeC rappresenta il "ponte" che unisce la componente sammarinese e quella italiana la cui somma ha generato il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia. In occasione di tale evento AMeC i componenti del board della ACCADEMIA Management e Compliance, presenteranno il piano di azione 2023-2025. Nel panorama del management e della compliance l’Accademia sembra destinata a occupare, sin da subito, una posizione di osservatorio privilegiato, non fosse altro che per il livello di competenze su cui insiste l’Accademia sammarinese.

cs Amec

