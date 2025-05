Nasce a San Marino l’associazione “La Fibromialgia a San Marino”

Con grande orgoglio e soddisfazione annunciamo alla cittadinanza, che oggi, 27 Maggio è nata una nuova realtà socio-sanitaria sammarinese: l’associazione FSM, denominata “La Fibromialgia a San Marino”. A darne notizia è la presidente Martina Bianchi, che insieme a un team coeso e motivato ha dato vita a questa importante iniziativa, frutto di impegno, passione e senso civico. “Il nostro – dichiara la presidente Martina Bianchi – sarà un impegno concreto che andrà ben oltre una semplice celebrazione: porteremo avanti una lotta costante, 365 giorni all’anno, per migliorare la qualità della vita delle persone affette da fibromialgia.” Finalmente, anche questa patologia subdola e ancora troppo poco conosciuta ha un punto di riferimento nella Repubblica: un gruppo di lavoro composto da donne e uomini pronti a battersi per i diritti dei malati, spesso costretti ad affrontare gravi disagi e la mancanza di riconoscimenti concreti – dall’accesso a cure adeguate fino al diritto a un ambiente lavorativo dignitoso. Nonostante la fibromialgia sia oggi riconosciuta come patologia, il percorso legislativo è ancora agli inizi. La legge è da costruire e definire, passo dopo passo. Questo richiederà impegno, ascolto, collaborazione e determinazione. L’associazione è pronta a raccogliere questa sfida, con l’obiettivo di dare finalmente voce a chi per troppo tempo è rimasto invisibile.

