Nasce a San Marino la nuova associazione Parkinson

L' ASSOCIAZIONE PARKINSON SAN MARINO A.P.S.M. informa che è stata costituita una Associazione dedicata e rivolta ai malati di Parkinson e Parkinsonismi.

L’associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di promuovere una cultura del benessere psico‐fisico, della solidarietà e dell’integrazione sociale, per migliorare la qualità della vita, contrastare l’emarginazione, l’isolamento e la solitudine, sia dei malati sia dei loro familiari.

Mission:

“ AL TUO FIANCO PER VIVERE SERENAMENTE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA TUA VITA”.

L’associazione organizza una serie di attività con cadenza settimanale destinate alle persone con malattia di Parkinson. Si tratta di percorsi di gruppo finalizzati al mantenimento/miglioramento dell’autonomia generale dell’individuo, alla socializzazione e al benessere della persona. Le attività sono svolte da professionisti esperti nella gestione della malattia di Parkinson, fisioterapisti, neuro-psicologi, logopedisti.



Presidente: Luigi Dr. Di Paolo

Vice Presidente: Maurizio Dott. Stumpo (Neurologo).

Tesoriere: Franco Ciacci

Segretario: Vincenzo Zafferani

Comitato Scientifico: Roberto Dott. Frusciante (Neurologo)



Associazione Parkinson San Marino A.P.S.M.

Via Cà Dei Lunghi, n° 132, Località Cailungo,

47893 Borgo Maggiore (Rep. San Marino)



Per informazioni telefonare:

Luigi 335 6404360, Vincenzo 335 7335750, Franco 339 4718670

NUMERO VERDE PARKINSON: 800.032640

C.s. Associazione Parkinson San Marino