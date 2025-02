Nasce a San Marino la nuova scuola di Danza Sportiva: MOVE DANCE. Open Day il 7 febbraio

San Marino si arricchisce di una nuova eccellenza nel panorama della danza sportiva con l’apertura della scuola Move Dance San Marino, fondata dai ballerini professionisti Giovanni Cavallo e Maldivia Polini. I due atleti, reduci dal prestigioso risultato ottenuto agli Universal Championships 2025 di Mantova, dove hanno rappresentato con orgoglio la Repubblica di San Marino conquistando il 5° posto nella categoria Adult Master Open Latin, metteranno la loro esperienza al servizio di nuovi talenti e appassionati di danza. L’inaugurazione della scuola sarà celebrata con un Open Day, che si terrà venerdì 7 febbraio dalle ore 18 presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle. L’evento offrirà l’opportunità di scoprire il programma dei corsi, assistere a dimostrazioni e incontrare i due maestri, che con la loro competenza e i numerosi riconoscimenti internazionali guideranno gli allievi in un percorso di crescita tecnica e artistica. La Danza Sportiva è una disciplina che unisce arte e atletismo, combinando tecnica, espressività e preparazione fisica. Praticarla sin da bambini e ragazzi significa sviluppare coordinazione, disciplina, autostima e capacità di lavorare in squadra. Inoltre, è un’attività che favorisce il benessere fisico e mentale, aiutando a migliorare postura e concentrazione in un ambiente divertente e stimolante. Anche per gli adulti, la Danza Sportiva rappresenta un'ottima opportunità per mantenersi in forma, ridurre lo stress e migliorare la propria espressività attraverso il movimento. Che si tratti di un’attività ricreativa o di una vera e propria passione, partecipare ai corsi permette di socializzare, apprendere nuove abilità e vivere momenti di svago e benessere imparando balli come il Valzer, il Tango, il Foxtrot, il Quickstep, la Samba ed il Cha Cha Cha. I corsi, aperti a tutte le età e livelli, si svolgeranno ogni venerdì dalle ore 18:00 e copriranno le discipline delle Danze Standard e Danze Latine, con un’attenzione particolare alla formazione di nuovi talenti nel panorama della danza sportiva. "Siamo entusiasti di poter trasmettere la nostra passione e la nostra esperienza a chiunque voglia avvicinarsi alla danza sportiva, che sia a livello amatoriale che competitivo. San Marino ha un grande potenziale e vogliamo contribuire alla sua crescita nel mondo della danza" – dichiarano Giovanni Cavallo e Maldivia Polini.

cs Ufficio Stampa MOVE DANCE SAN MARINO