Nasce BUONENOVE: il primo evento d’arte urbana della Repubblica di San Marino

Nove artisti di fama nazionale ed internazionale, nove opere site-specific nei nove Castelli del territorio. L’iniziativa è sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per il Territorio.

Dal 14 di giugno fino a fine settembre. La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere BUONENOVE, il primo evento diffuso di arte urbana del suo territorio: dal 14 giugno fino alla fine del mese di settembre, nove artisti di rilievo nazionale e internazionale, realizzano interventi site-specific in ciascuno dei nove Castelli, trasformando muri, pareti e superfici urbane in opere d'arte permanenti. Un progetto di rigenerazione urbana attraverso i linguaggi dell’arte. BUONENOVE nasce da un’idea di Davide Pagliardini, Visual & Motion Designer sammarinese, con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici e il paesaggio urbano sammarinese attraverso l’arte visuale, generando un dialogo tra linguaggi contemporanei e identità locale, tra creatività e memoria collettiva. Muri e luoghi, alcuni in disuso, potranno così acquisire nuovi significati tramite incursioni artistiche, in grado di creare nuovi processi di interazione e relazione con gli stessi. Prendersi cura di una città, di un territorio, significa infatti anche renderla più bella: questo è il profondo significato che l’arte rigenerativa urbana porta con sé. BUONENOVE non è solo un evento in cui si realizzano murales, ma un progetto partecipativo che invita cittadine e cittadini a guardare con occhi nuovi i luoghi del quotidiano. Un'arte accessibile, diffusa e capace di attivare riflessioni, emozioni e nuove appartenenze. I luoghi, gli artisti, il programma

Ogni artista è stato selezionato per il suo stile distintivo e la sensibilità al contesto, con l'obiettivo di interpretare liberamente il legame tra spazio e opera, immaginando nuove visioni per il paesaggio urbano sammarinese.

● MARCO GORAN ROMANO – Retro del Teatro, Montegiardino | 14-16 giugno.

● SKAN – Centro Sociale di Fiorentino.

● LUCA BARCELLONA – Ex Centrale del Latte, Acquaviva | 14-17 Luglio

● BASIK – Centro Idrico Galavotto, Chiesanuova | 28 Luglio - 3 agosto

● REOH– Sottopasso, Faetano | 3 - 8 agosto

● DAVIDE PAGLIARDINI – – Poste, Domagnano | 25-31 agosto

● ERICSONE – Via Giorgio Ordelaffi, Borgo Maggiore | 1-7 settembre

● ERICA IL CANE – Acquedotto, Città di San Marino |

Fine settembre Parallelamente alla realizzazione delle opere, BUONENOVE proporrà una serie di appuntamenti pubblici pensati per approfondire i temi del progetto e favorire l’incontro tra artisti e cittadinanza. Presso Uovo Lab, lo studio creativo che ha curato l’identità visiva dell’evento, prenderanno vita gli Open Studio: momenti informali tra aperitivi, talk e piccole mostre, che saranno annunciati di volta in volta e offriranno l’occasione di conoscere da vicino i protagonisti di BUONENOVE, il loro processo creativo e le storie dietro le opere. Inoltre, durante tutto il mese di agosto, sarà visitabile una mostra collettiva nella galleria della Cassa di Risparmio di San Marino, nel centro storico, dedicata agli artisti coinvolti nell’ evento, con materiali, bozzetti, documentazioni e approfondimenti sul progetto.

Dichiarazioni Istituzionali

Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione, l'Expo e l’attrazione degli investimenti turistici: "BUONENOVE rappresenta un’iniziativa di grande valore per la promozione del nostro territorio attraverso la cultura, il talento e la creatività. È anche un’opportunità concreta per attrarre visitatori interessati all’arte urbana a San Marino. Un ulteriore tassello dopo l’opera realizzata sui muri dell’azienda Sit Group e la mostra che ne è scaturita dell’artista Kobra, che abbiamo promosso l’anno scorso proprio nei nostri spazi istituzionali. Come Segreteria al Turismo, siamo orgogliosi di sostenere progetti che valorizzano le nostre eccellenze e generano nuove forme di attrattività”.

Matteo Ciacci Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente: “Attraverso queste creazioni artistiche, si trasformano luoghi dimenticati o degradati in punti di interesse e di valorizzazione culturale, favorendo un processo di rivitalizzazione e rigenerazione urbana. Questi interventi contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e a promuovere uno sviluppo sostenibile, dimostrando come l’arte possa essere un motore di rinnovamento e di rinnovata attenzione verso il nostro territorio”.

Teodoro Lonfernini Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura: "BUONENOVE è una piattaforma straordinaria per il coinvolgimento delle giovani generazioni, un punto d’incontro tra educazione, creatività e cittadinanza attiva. Attraverso l’arte e la cultura si stimolano pensiero critico, dialogo e appartenenza: valori fondamentali per la crescita della nostra comunità. Siamo convinti che investire in progetti come questo sia investire nel futuro”.

Annachiara Sica Direttore Ufficio del Turismo “Siamo felici di accogliere il primo evento diffuso di arte urbana BUONENOVE, un’iniziativa che non solo celebra la creatività urbana e l’espressione contemporanea, ma apre anche nuove prospettive per lo sviluppo turistico del nostro territorio”.