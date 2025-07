Nasce BUONENOVE: il primo evento d’arte urbana della Repubblica di San Marino

Nove artisti di fama nazionale ed internazionale, nove opere site-specific nei nove Castelli del territorio. Dal 14 di giugno fino a fine settembre. La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere BUONENOVE, il primo evento diffuso di arte urbana del suo territorio: dal 14 giugno fino alla fine del mese di settembre, nove artisti di rilievo nazionale e internazionale, realizzano interventi site-specific in ciascuno dei nove Castelli, trasformando muri, pareti e superfici urbane in opere d'arte permanenti. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà nella sede della Segreteria di Stato per il Turismo, in Via Contrada Omagnano 20, il 12 giugno 2025 alle ore 12. Un progetto di rigenerazione urbana attraverso i linguaggi dell’arte BUONENOVE nasce da un’idea di Davide Pagliardini, Visual & Motion Designer sammarinese, con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici e il paesaggio urbano sammarinese attraverso l’arte visuale, generando un dialogo tra linguaggi contemporanei e identità locale, tra creatività e memoria collettiva. Muri e luoghi, alcuni in disuso, potranno così acquisire nuovi significati tramite incursioni artistiche, in grado di creare nuovi processi di interazione e relazione con gli stessi. Prendersi cura di una città, di un territorio, significa infatti anche renderla più bella: questo è il profondo significato che l’arte rigenerativa urbana porta con sé. BUONENOVE non è solo un evento in cui si realizzano murales, ma un progetto partecipativo che invita cittadine e cittadini a guardare con occhi nuovi i luoghi del quotidiano. Un'arte accessibile, diffusa e capace di attivare riflessioni, emozioni e nuove appartenenze. I luoghi, gli artisti, il programma Ogni artista è stato selezionato per il suo stile distintivo e la sensibilità al contesto, con l'obiettivo di interpretare liberamente il legame tra spazio e opera, immaginando nuove visioni per il paesaggio urbano sammarinese.

MARCO GORAN ROMANO – Retro del Teatro, Montegiardino | 14-16 giugno Marco Goran Romano è un illustratore e designer pugliese che vive e lavora a Jesi, in provincia di Ancona. Dal 2011 al 2015 ha svolto l’attività di resident illustrator all’interno della redazione italiana di WIRED magazine, a Milano, e successivamente ha co-fondato lo studio Sunday Büro operante nell’ambito del lettering e del type design. Nel 2011 è stato inserito nella lista dei 10 migliori giovani designer stilata dal settimanale americano Adweek. In quegli stessi anni il suo lavoro è stato più volte premiato dalla Society of Publication Designer di New York, da Communication Arts, Applied Arts e Creative Quarterly. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di sviluppare progetti legati al mondo dell’illustrazione con brand come Airbnb, ANAS, ENEL, Facebook, Fujifilm, Google, IBM, IKEA, Snapchat, Skype, Starbucks. Ha inoltre avuto la possibilità di collaborare con rinomate testate editoriali come ESPN, Fast Company, Fortune, Forbes, GQ, Internazionale, La Repubblica, Le Monde, Men’s Health, The Guardian, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal e il celebre settimanale TIME.

MOZONE – Scuola Media, Serravalle | 24-29 giugno Viene a contatto con i graffiti in adolescenza nei primi anni ’90, vedendo tags e “pezzi” della vecchia scuola riminese, italiana e importanti convention dell’epoca. Da allora porta avanti un percorso personale partito dal writing (bombing, lettering, characters), che col tempo si è naturalmente contaminato con l’illustrazione, la grafica, la fotografia analogica. È membro di collettivi artistici in Italia (Rimini, Milano) e in Francia (Bordeaux). È Presidente dell’associazione culturale Artai per l’arte urbana.

SKAN – Centro Sociale di Fiorentino | 1-6 Luglio SKAN, al secolo Emanuele Boi, è nato nel 1988 a Cagliari. Si è laureato all’Accademia delle Belle Arti di Brera e attualmente lavora come freelance nel mondo della grafica e dell’illustrazione. La sua ricerca artistica, in strada e su tela, è un’indagine continua sulla figura umana, sull’intimità delle esperienze che passano attraverso gli altri e che, per essere raccontate in modo autentico, non sempre possono essere spiegate.

LUCA BARCELLONA – Ex Centrale del Latte, Acquaviva | 14-17 Luglio Classe 1978, è un artista, graphic designer e un nome di riferimento nel mondo della calligrafia moderna. Formatosi come writer e grafico, ha fatto parte del movimento hip hop degli anni ’90, contribuendo come MC alla scrittura di diversi classici del genere e alla scena del writing italiano. Appassionato di scrittura da sempre, approda alla calligrafia professionale nel 1999 cimentandosi in ogni campo del lettering, dal type design, al letterpress e all’incisione, fino alle sperimentazioni con la realtà virtuale. Le lettere sono la componente principale del suo lavoro, facendo convivere la manualità di un’arte antica come la scrittura con i linguaggi e gli strumenti dell’era digitale.

BASIK – Centro Idrico Galavotto, Chiesanuova | 28 Luglio - 3 agosto Lucio Basik Bolognesi, attivo come writer dall’inizio degli anni Novanta, ha sviluppato il suo stile partendo dalle bombolette e approdando a molte altre tecniche durante gli anni, mixando elementi del suo background con ispirazioni medievali e rinascimentali, ma anche moderne, contemporanee e avanguardiste. I suoi ultimi lavori figurativi si concentrano soprattutto sulle mani e la loro gestualità, e prendono ispirazione dalla cultura popolare, da immagini religiose e simbolismo. Alla fine degli anni Novanta è stato nominato dalla rivista Aelle uno dei tre street artist più influenti del suo paese. Attualmente vive e lavora a Rimini.

REOH– Sottopasso, Faetano | 3 - 8 agosto Al secolo Sauro Antimi, è un illustratore e grapich designer con base a San Marino. Fondatore dell’agenzia creativa Esploratori nello Spazio, integra i linguaggi dell'architettura, della grafica e dell'arte, svolgendo un costante lavoro di ricerca in cui i limiti sono occasione di ulteriore esplorazione e la semplicità la loro realizzazione.

DAVIDE PAGLIARDINI – Poste, Domagnano | 25-31 agosto Davide Pagliardini nasce a San Marino, piccola Repubblica indipendente all’ interno del territorio italiano, nel 1989. Studia prima ad Urbino poi a Milano, dove frequenta la Nuova Accademia di Belle Arti ed accresce la passione per tutto ciò che ruota intorno al mondo della comunicazione visuale. La passione per il lettering e il motion design lo portano a co-fondare Uovo Lab con Davide Farabegoli, fotografo e videomaker. Lo studio creativo è specializzato in video mixed-media ed elaborati che tengono particolare cura del processo di creazione artigianale. Viene pubblicato dal 2017 ogni anno nell’ Annual Autori di Immagini, nel 2019 anche nell’Annual di Illustri. Nel 2020 e nel 2021 viene premiato con il Communication Arts Typography Award.

ERICSONE – Via Giorgio Ordelaffi, Borgo Maggiore | 1-7 settembre EricsOne, classe 1983 e originario di Milano produce un’arte viva e sagace e lo fa secondo il suo modo di vedere situazioni e personaggi attraverso uno stile prettamente fumettistico e grafico, riconducibile al background delle sue esperienze formative. Linee enormi ed espressioni grottesche, unite ad un amalgama tra le ambientazioni di un cartone animato anni 60 e personaggi usciti da un B-movie di Robert Rodriguez , diventano l’inequivocabile marchio di fabbrica dell’artista.

ERICA IL CANE – Acquedotto, Città di San Marino | Fine settembre Originario di Belluno, ha iniziato a farsi conoscere all'inizio del nuovo millennio con wall painting realizzati perlopiù nei centri sociali bolognesi, così come in alcuni eventi di videoarte organizzati dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, presso la quale si è formato. Molto importante è stata la sua collaborazione con lo street artist Blu, con cui ha condiviso fin dagli esordi la creazione di numerosi murales a più mani, quasi sempre di enormi dimensioni. I lavori di Ericailcane sono caratterizzati da una precisione scientifica con cui l'artista delinea inquietanti animali dalle movenze umane, inseriti in contesti stranianti, talvolta carichi di un significato sociale o ecologico.

Eventi collaterali e momenti di incontro

Parallelamente alla realizzazione delle opere, BUONENOVE proporrà una serie di appuntamenti pubblici pensati per approfondire i temi del progetto e favorire l’incontro tra artisti e cittadinanza. Presso Uovo Lab, lo studio creativo che ha curato l’identità visiva dell’ evento, prenderanno vita gli Open Studio: momenti informali tra aperitivi, talk e piccole mostre, che saranno annunciati di volta in volta e offriranno l’occasione di conoscere da vicino i protagonisti di BUONENOVE, il loro processo creativo e le storie dietro le opere. Inoltre, durante tutto il mese di agosto, sarà visitabile una mostra collettiva nella galleria della Cassa di Risparmio di San Marino, nel centro storico, dedicata agli artisti coinvolti nell’ evento, con materiali, bozzetti, documentazioni e approfondimenti sul progetto.

Dichiarazioni Istituzionali

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione, l'Expo e l’attrazione degli investimenti turistici): "BUONENOVE rappresenta un’iniziativa di grande valore per la promozione del nostro territorio attraverso la cultura, il talento e la creatività. È anche un’opportunità concreta per attrarre visitatori interessati all’arte urbana a San Marino. Un ulteriore tassello dopo l’opera realizzata sui muri dell’azienda Sit Group e la mostra che ne è scaturita dell’artista Kobra, che abbiamo promosso l’anno scorso proprio nei nostri spazi istituzionali. Come Segreteria al Turismo, siamo orgogliosi di sostenere progetti che valorizzano le nostre eccellenze e generano nuove forme di attrattività”.



Matteo Ciacci (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Attraverso queste creazioni artistiche, si trasformano luoghi dimenticati o degradati in punti di interesse e di valorizzazione culturale, favorendo un processo di rivitalizzazione e rigenerazione urbana. Questi interventi contribuiscono a rafforzare il senso di comunità e a promuovere uno sviluppo sostenibile, dimostrando come l’arte possa essere un motore di rinnovamento e di rinnovata attenzione verso il nostro territorio”.



Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): "BUONENOVE è una piattaforma straordinaria per il coinvolgimento delle giovani generazioni, un punto d’incontro tra educazione, creatività e cittadinanza attiva. Attraverso l’arte e la cultura si stimolano pensiero critico, dialogo e appartenenza: valori fondamentali per la crescita della nostra comunità. Siamo convinti che investire in progetti come questo sia investire nel futuro”.

Partner e ringraziamenti

BUONENOVE è un progetto promosso da Davide Pagliardini, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l’Informazione e l’Expo la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner e sponsor, che condividono la visione dell’arte come strumento di rigenerazione urbana e di coinvolgimento sociale: Colorificio Sammarinese SpA, che fornirà le pitture e vernici per la realizzazione delle opere; Astrofat, distributore di bombolette spray, che ha messo a disposizione le vernici Loop Colors; Dolly Noire, brand di abbigliamento streetwear, che realizzerà le t-shirt e le shopper ufficiali dell’evento; Cassa di Risparmio di San Marino, che mette a disposizione la galleria espositiva in centro storico e gli spazi pubblicitari lungo la superstrada; Zetafonts, che ha fornito il font ufficiale del progetto e che supporta l’evento nella promozione nel mondo della grafica contemporanea.

Un ringraziamento speciale va a: Davide Farabegoli, per la documentazione fotografica dell’intero progetto; Miriam Cianciosi, per la produzione dei contenuti video; Uovo Lab, studio creativo che ha curato l’identità visiva e la comunicazione; BeeSocial, responsabile della strategia social e digital dell’evento. Alessandro Conti, sviluppatore web e responsabile del sito web. Infine, grazie alle nove Giunte di Castello della Repubblica di San Marino per la preziosa collaborazione e a tutte le persone che con passione, entusiasmo e partecipazione stanno contribuendo alla realizzazione di BUONENOVE.

SITO WEB https://www.buonenove.com

FACEBOOK https://www.facebook.com/buonenove

INSTAGRAM https://www.instagram.com/buonenove

MAPPA https://bit.ly/Mappa_BUONENOVE