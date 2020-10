Nasce Carta Mc Click, la nuova debit card di Banca di San Marino

Una banca al passo con i tempi e al fianco dei giovani! Fornire un servizio innovativo alla clientela, essere vicini a coloro che hanno fatto di internet uno stile di vita ed una fonte di lavoro; per questo motivo Banca di San Marino ha pensato ad una nuova Carta di debito che, oltre ai normali pagamenti presso gli esercizi commerciali, possiede la sicurezza necessaria per effettuare acquisti in “rete” in tutta tranquillità. Al contempo fornisce al titolare l'autonomia necessaria per personalizzare il prodotto in base alle proprie specifiche esigenze. Si tratta di Carta Mc Click, la nuova debit card, nata dalla collaborazione con l'Istituto di Pagamento T.P@Y e basata su tecnologia CHIP&PIN, ossia lo standard europeo per i pagamenti con moneta elettronica, che rafforza la protezione antifrode e rende ancora più difficile la duplicazione e l'accesso ai dati. La carta è dotata di 3D Secure e sistema di notifica a doppia tecnologia (SMS e PUSH) inoltre, in caso di furto o smarrimento, può essere immediatamente bloccata dal titolare tramite un'apposita APP. La vera novità è proprio costituita dalle funzionalità presenti sull'APP, grazie alle quali il titolare della carta potrà autonomamente decidere ed impostare il limite di spesa utilizzabile, definire quale canale di pagamento utilizzare e perfino scegliere il settore merceologico nel quale effettuare acquisti. “Siamo molto attenti alle esigenze della nostra clientela e notiamo che le abitudini delle persone stanno cambiando, giorno, dopo giorno – spiega Luca Lorenzi, Direttore Generale della Banca di San Marino – Gli acquisti online sono in costante aumento, una tendenza negli ultimi anni molto evidente, facendo aumentare l'utilizzo della moneta virtuale in luogo di quella cartacea. Abbiamo voluto introdurre una soluzione più innovativa, che permetta ai nostri clienti di effettuare transazioni sicure, personalizzabili e gestibili autonomamente dal proprio smartphone”. La nuova Carta Mc Click è il primo importante passo in questa direzione. Per informazioni: www.bsm.sm e presso tutte le filiali.

Comunicato stampa

Banca di San Marino