Nasce il Consorzio Etico San Marino: quattro realtà firmano l’adesione e avviano la costituzione ufficiale.

Nella serata di venerdì 21 novembre è stato compiuto un passo importante per il settore sociale della Repubblica di San Marino: quattro organizzazioni del territorio hanno firmato l’atto preliminare di adesione al Consorzio Etico San Marino, avviando formalmente il percorso che porterà, nei prossimi giorni, alla costituzione notarile del nuovo organismo. A sottoscrivere la nascita del Consorzio sono state:

Associazione Batticinque

Associazione Oceano Blu

Associazione Attiva-Mente

Cooperativa Sociale InVolo

Queste realtà, attive da anni nella tutela dei diritti, nell’inclusione sociale e nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, diventano così i soci fondatori del Consorzio Etico San Marino.

Un progetto condiviso per rafforzare il sociale!

Il Consorzio Etico San Marino nasce dal desiderio di creare una rete strutturata, autorevole e profondamente collaborativa tra le organizzazioni impegnate nel sociale. Si fonda su valori di trasparenza, responsabilità, partecipazione attiva, inclusione e coesione, ispirandosi ai principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Il Consorzio si propone come strumento per:

- sviluppare progetti condivisi;

- rappresentare in modo unitario le istanze del settore;

- valorizzare il lavoro delle associazioni;

- promuovere iniziative che migliorino la qualità di vita delle persone e delle famiglie.

Nei prossimi giorni si procederà alla costituzione ufficiale davanti al notaio, durante la quale verranno definiti:

- la Carta dei Valori, già condivisa tra gli aderenti;

- lo Statuto;

- la composizione del Consiglio Direttivo, formato da un rappresentante per ciascun ente fondatore;

- Un comitato etico

- Le modalità di adesione delle ulteriori organizzazioni interessate.

Il Consorzio rimane infatti aperto ad altre associazioni e fondazioni che desiderano unirsi a un percorso comune basato su etica, collaborazione e visione territoriale. La firma di ieri rappresenta un atto di responsabilità e di collaborazione tra realtà che, pur diverse tra loro, condividono una stessa idea di Paese: inclusivo, attento ai diritti, capace di costruire valore attraverso il lavoro di rete.

Per informazioni: consorzioeticosm@gmail.com

C.s. Consorzio Etico SM

