Nasce il “Festival della Libertà" - Popoli, Idee, Identità".

L’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi promuove la prima edizione del “Festival della Libertà – Popoli, Idee, Identità”, in programma dal 28 al 30 novembre. Il Festival nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio aperto di riflessione, dialogo e confronto sui grandi temi del nostro tempo: la libertà, il pensiero critico, l’identità culturale, le trasformazioni sociali e le sfide del presente. Tre giornate tematiche, tra incontri pubblici, testimonianze, mostre e contributi multidisciplinari, offriranno l’occasione per valorizzare il pluralismo delle idee e il senso profondo della partecipazione culturale e civile. L’iniziativa coinvolgerà attori istituzionali, rappresentanti del mondo accademico, culturale, religioso e imprenditoriale, oltre a giovani impegnati nella produzione artistica e nel pensiero contemporaneo. Il Festival sarà aperto al pubblico e si configurerà come un momento di stimolo e crescita per l’intera comunità sammarinese. Ulteriori dettagli sul programma saranno resi noti nelle prossime settimane.

Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi

