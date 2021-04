Nasce il gruppo Fb "Trisomia 21 San Marino, la sindrome della Felicità"

Siamo un gruppo di famiglie di San Marino con figli con trisomia 21 e da qualche settimana abbiamo creato un gruppo facebook "Trisomia 21 San Marino, la sindrome della Felicità" e una rete di contatti per non lasciare sole le future famiglie di bimbi con sindrome di Down. Vogliamo essere semplicemente un punto di riferimento per chi riceverà la notizia della trisomia in gravidanza o alla nascita, per raccontare le nostre storie, i nostri punti di vista che vanno ben oltre le percentuali relative a problematiche e ai pregiudizi comuni. Inviamo in allegato il nostro volantino, che speriamo di divulgare il più possibile, semplicemente per dire "noi ci siamo!"