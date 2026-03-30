Nasce Klirway: la nuova identità di BKN301 S.p.A. per guidare l’evoluzione dei pagamenti a San Marino

BKN301 S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica della Repubblica di San Marino, annuncia ufficialmente la nuova denominazione societaria e d il rebranding in Klirway S.p.A. , dando avvio a una nuova fase di sviluppo per l’ecosistema dei pagamenti digitali della Repubblica di San Marino. La scelta del nuovo nome per l’Istituto di Moneta Elettronica rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso avviato negli ultimi anni, continuando con il processo di modernizzazione dell’infrastruttura dei pagamenti del Paese, i cui servizi sono resi in partnership agli Istituti Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Innovazione dei servizi e lancio di 301pay

Negli ultimi mesi BKN301 S.p.A. – ora Klirway S.p.A. – ha accelerato il proprio percorso di innovazione con il lancio di 301pay , la piattaforma dedicata all’accettazione e alla gestione dei pagamenti. La soluzione è pensata per gli esercenti che operano sia online, tramite e-commerce, sia offline, nei negozi fisici, grazie a funzionalità innovative come il One Click Checkout, i pagamenti ricorrenti e l’accesso a statistiche personalizzate per analizzare e potenziare il proprio business.

Internazionalizzazione e nuovi circuiti globali

Klirway conferma inoltre gli obiettivi annunciati nel 2021: ampliare l’offerta dei circuiti di pagamento oltre a Visa e Mastercard, già presenti. In questa direzione sono stati integrati nel corso degli ultimi anni Alipay+, PayPal, UnionPay e JCB. La società mira a espandere ulteriormente il numero di circuiti internazionali, rafforzando la competitività e l’attrattività dell’ecosistema dei pagamenti della Repubblica per turisti e operatori globali.

Un’offerta completa in continua crescita

Parallelamente continua a espandersi l’offerta di carte e servizi: dalle debit internazionali alle prepagate business, fino ai prodotti premium con servizi esclusivi come le World Elite accompagnati da soluzioni digitali innovative come Mastercard Move, che consente di inviare e ricevere denaro tra carte Mastercard direttamente tramite app. Un ruolo centrale è occupato dai conti di pagamento, sviluppati per rispondere alle esigenze operative delle aziende e dei professionisti.

“Con Klirway vogliamo rendere ancora più chiara la direzione della nostra crescita ” – commenta il Consigliere Delegato di Klirway S.p.A. Federico Zambelli Hosmer. “Negli ultimi anni abbiamo lavorato per portare a San Marino soluzioni e circuiti di livello internazionale. Abbiamo mantenuto le promesse e ora siamo pronti a inaugurare un nuovo capitolo, fatto di tecnologia, innovazione e attenzione all’esperienza dei clienti, mettendo a disposizione una gamma di prodotti diversificati e dedicati, pensati per rispondere in modo mirato alle esigenze specifiche di ogni tipologia di cliente”.

Continuità operativa e sicurezza

Il rebranding porta una nuova identità, mentre l’operatività continua senza alcuna interruzione. Le carte di pagamento in circolazione restano valide fino alla naturale scadenza. I servizi di pagamento e di accettazione tramite POS sono regolarmente operativi. Per ogni necessità, i contatti ufficiali sono disponibili sul sito istituzionale. Restano inoltre attivi i numeri del Servizio Clienti: Servizio Clienti Titolari Carte: 0549 943886 -Servizio Clienti Esercenti: 0549 943887. Klirway rinnova inoltre il proprio impegno nella tutela degli utenti a contrasto delle frodi ricordando che non richiede mai password, codici di sicurezza o dati di accesso. Prosegue l’impegno costante nell’educazione e nella prevenzione delle frodi, grazie a una collaborazione continuativa con banche partner, associazioni e forze dell’ordine, attraverso programmi e corsi di formazione dedicati.

Comunicato stampa







