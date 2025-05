Nasce l’Associazione 121 per i diritti LGBT+: primo evento pubblico giovedì 29 maggio

È nata l’Associazione 121, un’associazione di volontariato registrata nella Repubblica di San Marino nel 2025 e costituita da persone che si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali. Laica e democratica, apartitica e senza scopo di lucro, l’Associazione 121 opera affinché i diritti umani e civili di tutte e di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per il diritto ad un sereno sviluppo dell'identità personale, per la promozione della salute e della felicità di ogni individuo, per una vita piena e soddisfacente. L’evento pubblico di presentazione si terrà giovedì 29 maggio alle ore 18:00 presso la sala Montelupo di Domagnano. Tale occasione sarà il primo passo per costruire un dialogo con la popolazione e le Istituzioni, per realizzare alleanze con le forze sindacali e datoriali, con il mondo del sport e quello associativo, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e sull’inclusione delle persone LGBT+, sul superamento di pregiudizi e stereotipi in tutti gli ambiti della società civile. Vi aspettiamo!

c.s. Associazione 121

