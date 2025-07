Nasce l'Associazione Fibromialgici Sammarinesi

Il gruppo Fibromialgici Sammarinesi, dopo l'incontro con i vertici dell'ISS in occasione dell'approvazione della delibera per lo stanziamento del rimborso di 150 euro agli assistiti affetti da fibromialgia, ha deciso di costituirsi in Associazione. Oggi siamo lieti di comunicare che è iniziato l'iter per la costituzione dell'Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021. Il numero nel nome dell'Associazione fa riferimento all’Istanza d’Arengo da noi presentata il 3 ottobre 2021 che chiedeva il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica a cui ha fatto seguito la legge 24 gennaio 2024 n. 10 “Norme a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia” che riconosce di fatto, prima di molti Paesi, la malattia. Ogni altra iniziativa eventualmente messa in campo da soggetti terzi non è a noi né collegata né riconducibile.



c.s. Gloria Menghi Presidente Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021



