Nasce l’Associazione San Marino–Israele: memoria, dialogo e cooperazione

La costituzione dell’Associazione San Marino–Israele è stata volutamente fissata il 27 gennaio, una data dal profondo valore simbolico: il Giorno della Memoria. Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo l’orrore dell’Olocausto e segnando una pagina fondamentale della storia dell’umanità. Una data che richiama il dovere della memoria e l’impegno a costruire ponti di dialogo, rispetto e cooperazione tra i popoli. L’Associazione nasce con l’obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare i rapporti culturali, sociali e politici tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di Israele. Attraverso l’organizzazione di eventi culturali e iniziative condivise, l’Associazione intende favorire una conoscenza reciproca più profonda tra i due Paesi e i rispettivi popoli, promuovendo attività di carattere culturale, educativo, scientifico e sociale. Particolare attenzione sarà rivolta al dialogo istituzionale e politico, nel pieno rispetto dell’autonomia e della sovranità degli Stati, nonché allo scambio di esperienze sui temi dei diritti civili, della cooperazione internazionale e della costruzione della pace. Fin dalla sua costituzione, l’Associazione San Marino–Israele ha aderito alla Federazione delle Associazioni Italia–Israele, consentendo ai propri iscritti di partecipare alle numerose iniziative organizzate sul territorio italiano e di entrare in relazione con oltre cinquanta associazioni federate, in un’ottica di confronto e collaborazione internazionale. Chi fosse interessato ad aderire all’Associazione può richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo email: sanmarinoisraele@gmail.com

c.s. Il Presidente, Andrej Ceccoli








