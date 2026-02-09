TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:11 Olimpiadi, per Lindsey Vonn doppia operazione al femore della gamba sinistra 17:04 Svolta urbanistica a Rimini: accordo Comune–Camera di commercio per rilanciare il turismo 11:18 Si scontra contro un palo in sella allo scooter, muore 54enne a Villa Verucchio 10:10 Inaugurata la mostra su Rosolino Martelli: la vita, la natura, la realtà tra pittura e illustrazione 09:10 50 coppie riunite per San Valentino a Terni: partite da tutta Italia, da Rimini fino a Trapani 07:33 Sabotaggi sulla rete ferroviaria, trovati dispositivi incendiari. Si indagherà per terrorismo
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Nasce la prima impresa spin-off dell’Università di San Marino: fornirà servizi e prodotti dedicati all’educazione e alla psicologia

9 feb 2026
Nasce la prima impresa spin-off dell’Università di San Marino: fornirà servizi e prodotti dedicati all’educazione e alla psicologia

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino muove il primo passo nel mondo delle imprese spin-off: partecipando alla società “Aurora Lab”, di nuova costituzione, offrirà servizi e prodotti dedicati all’educazione e alla psicologia con un’attenzione particolare al benessere e ai percorsi di apprendimento. Lo statuto e l’atto costitutivo sono stati firmati nella mattinata di oggi, lunedì 9 febb raio, dal Rettore Corrado Petrocelli, dalla ricercatrice Silvia Stefanelli e da Alice Guardigli, rappresentante di Apprendiamo SRL. “Con questo passaggio l’Ateneo sammarinese apre e concretizza una nuova prospettiva per estendere le proprie attività affiancando alla ricerca e alla formazione un nuovo tassello legato alle positive ricadute per il territorio, già presenti attraverso le partnership con realtà pubbliche e private, seminari, conferenze e altre innumerevoli attività”, le parole di Petrocelli. “Grazie a questa società potremo mettere a disposizione di un sempre più ampio numero di persone i risultati delle più aggiornate sperimentazioni accademiche realizzate dal nostro Dipartimento di Scienze Umane”. Attraverso un team di professionisti “Aurora Lab” elaborerà per chiunque, in particolare studenti, docenti, famiglie, scuole e università, una gamma di servizi e prodotti come percorsi di apprendimento personalizzati, valutazioni cliniche, terapie e interventi educativi, esperienziali e ludico-didattici. Previsto l’impiego di strumenti innovativi, anche digitali, a supporto concreto e aggiornato della persona. Lo scopo è favorire lo sviluppo e l’inclusione, in particolare per i soggetti con difficoltà di apprendimento o in condizioni di maggiore fragilità.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa