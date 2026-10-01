Nasce Nova Armonia, il primo festival di San Marino dedicato alla musica creata con l'intelligenza artificiale

Nasce Nova Armonia, il primo festival di San Marino dedicato alla musica creata con l'intelligenza artificiale.

Candidature online dal 1° al 25 ottobre 2026, aperte a musicisti e non. Al centro del progetto una Carta in cinque principi su trasparenza, autorialità e rispetto degli artisti. Finale il 29 gennaio 2027 all'Auditorium Little Tony di Serravalle.

San Marino ha il suo primo festival dedicato alla musica creata con l'intelligenza artificiale. Si chiama Nova Armonia – AI Music Festival San Marino e dal 1° al 25 ottobre 2026 raccoglie online, sul sito nova-armonia-festival.eu, le candidature della sua call internazionale: autrici e autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità possono proporre canzoni realizzate con il contributo dell'intelligenza artificiale generativa. La serata finale dell'Edizione Zero si terrà il 29 gennaio 2027 all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Dove finisce lo strumento, dove comincia l'autore? È la domanda attorno a cui è costruito il festival, che si presenta come un progetto culturale prima ancora che come un concorso. Nova Armonia non celebra la macchina al posto dell'artista: esplora la zona in cui persone e sistemi generativi collaborano alla nascita di una canzone. Per questo non premia la generazione in sé, ma la direzione autoriale: l'idea, le scelte, il dialogo con la macchina, il racconto del processo. Ogni brano arriva in concorso con una scheda di processo che ne ricostruisce la nascita: l'intuizione iniziale, gli strumenti usati, il ruolo umano, le scelte e gli scarti. Sono benvenute canzoni nate da un singolo prompt come da cinquanta iterazioni: quello che conta è la verità del racconto. «Il dibattito sulla musica creata con l'intelligenza artificiale oscilla tra entusiasmo acritico e rifiuto totale», spiega l'Associazione Vo.Ci. Nei Castelli, che organizza il festival. «Con Nova Armonia vogliamo aprire uno spazio diverso, serio e curioso, dove queste canzoni possano essere ascoltate, raccontate e discusse davanti al pubblico. L'intelligenza artificiale è uno strumento: l'autore resta la persona che ha l'idea, che sceglie e che dà forma al brano.»

Una Carta in cinque principi

Il festival si fonda su una Carta di cinque principi che vincolano partecipanti, giuria, partner e organizzazione: trasparenza, centralità umana, rispetto degli artisti, sperimentazione ed educazione del pubblico. Non sono ammessi brani che imitano in modo ingannevole artisti viventi, che usano voci riconoscibili senza autorizzazione o opere protette senza il consenso degli aventi diritto. La Carta, pubblicata sul sito del festival, si chiude con una presa di posizione netta: non è un manifesto contro l'intelligenza artificiale, né a suo favore, ma «un tentativo di tenere insieme entusiasmo creativo e responsabilità culturale».

Un evento culturale, non solo un concorso

Il festival si rivolge anche a chi non è addetto ai lavori. Accanto alla finale sono previsti un talk introduttivo, un workshop per studenti e una masterclass per musicisti dedicati all'uso consapevole degli strumenti generativi: momenti che la Carta considera «parte essenziale del progetto» e non un complemento. La scelta di San Marino non è casuale: un piccolo Stato con un'identità internazionale e una tradizione di eventi musicali può diventare un laboratorio europeo sul rapporto tra musica e intelligenza artificiale. L'Edizione Zero è un progetto pilota, organizzato dall'Associazione Vo.Ci. Nei Castelli in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle.



Come partecipare

Per partecipare non serve essere musicisti di professione: la call si rivolge a chiunque abbia dato vita a una canzone con strumenti di intelligenza artificiale e voglia raccontare come l'ha fatto. Ogni partecipante può candidare fino a tre brani, in qualsiasi lingua o strumentali, anche già pubblicati, purché non tutelati dalla SIAE o da altre società di gestione collettiva dei diritti. Per ogni candidatura è previsto un contributo di iscrizione di 10 euro, rimborsato agli autori dei brani finalisti. I diritti sui brani restano agli autori.

La finale

Dopo una preselezione tecnica, una giuria di professionisti della musica, della ricerca, del giornalismo e della formazione sceglierà da 8 a 12 finalisti, che saranno annunciati il 16 novembre 2026. In finale ogni brano sarà presentato con il racconto del suo processo creativo e con una messa in scena proposta dall'autore: un video proiettato, una coreografia, una performance dal vivo, anche simulata, o altre forme, anche combinate. Nel corso della serata saranno assegnati cinque premi: Miglior Idea Artistica, Miglior Dialogo Uomo-Macchina, Miglior Uso Narrativo dell'AI, Premio Trasparenza Creativa e Premio del Pubblico.

In breve Festival:

Nova Armonia – AI Music Festival San Marino, Edizione Zero

Candidature: dal 1° ottobre 2026 (ore 8.00) al 25 ottobre 2026 (ore 23.59), ora di San Marino, su nova-armonia-festival.eu

Chi può partecipare: persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità, fino a 3 brani ciascuna

Contributo: 10 euro per candidatura, rimborsato ai finalisti

Finalisti: da 8 a 12, annunciati il 16 novembre 2026

Serata finale: 29 gennaio 2027, Auditorium Little Tony, Serravalle (Repubblica di San Marino)

Organizzazione: Associazione Vo.Ci. Nei Castelli, in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle



C.s. AI Music Festival San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: