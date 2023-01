Nasce NT Capital SG, la prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente Tra i fondatori qualificati manager ed esperti del settore bancario e finanziario. Obbiettivi: valorizzare gli investimenti e sviluppare una nuova economia sul territorio, in particolare quella innovativa e tecnologicamente avanzata

Il 2023 porta una novità importante nella Repubblica di San Marino sul fronte della gestione dei capitali. È nata infatti NT Capital SG, la prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente, che supporta e tutela la clientela nella realizzazione dei propri progetti senza condizionamenti. Non a caso NT sta per “Nemini teneri”, che in italiano si può tradurre come “non dipendere da nessuno”. Si tratta di una locuzione particolarmente significativa per i sammarinesi in quanto è stata usata in un processo del 1296 dagli abitanti del Titano dell’epoca per rivendicare la propria indipendenza ed autonomia dai tributi del podestà del Montefeltro. L’indipendenza è una caratteristica determinante perché consente di concentrarsi sulla gestione del risparmio dei propri clienti senza vincoli utilizzando tutti gli strumenti finanziari su tutti i mercati e avvalendosi della collaborazione delle controparti più qualificate. Non solo: NT Capital SG intende svolgere un ruolo importante per lo sviluppo dell’economia sammarinese, con un focus particolare su quella innovativa e tecnologicamente avanzata, introducendo e promuovendo iniziative imprenditoriali “sostenibili” ovvero che integrano fattori ambientali, sociali e di buon governo. A dare vita alla società ci sono qualificati professionisti con importanti carriere alle spalle nel settore bancario e finanziario: Pier Paolo Fabbri, Fabio Guidi, Cristian Ceccoli, e Marco Felici.

Di più sui fondatori di NT Capital SG:

PIER PAOLO FABBRI (Presidente) banchiere e dirigente del Gruppo UniCredit e lungamente ai vertici di una delle maggiori banche di San Marino. Già Presidente di una Società di Gestione del Risparmio di diritto sammarinese è stato anche Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese per due mandati; FABIO GUIDI (Vice Presidente) è stato responsabile commerciale di una importante banca di San Marino. Per la stessa banca, ha inoltre gestito il portafoglio crediti di maggior rilievo. CRISTIAN CECCOLI (Direttore Generale) si è occupato dell’asset management di una delle maggiori banche di San Marino e per la stessa banca è stato anche Responsabile delle attività di Direzione Planning & Control e Finance di Gruppo, Responsabile della Pianificazione Strategica e del Risk Management; successivamente è stato Chief Risk Officer e Chief Financial Officer di un’altra banca sammarinese; MARCO FELICI (Consigliere) laurea in economia, è stato responsabile della divisione Corporate di una delle maggiori banche di San Marino. Per la stessa, ha inoltre gestito il portafoglio crediti di maggior rilievo. Tra le altre cose vanta anche un track-record di successo come imprenditore nel settore della ristorazione.

Cs - NT Capital SG

