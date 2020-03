"Nasce TitanShop, il primo marketplace online delle attività sammarinesi con consegna a domicilio"

Nasce TitanShop, il primo marketplace online delle attività sammarinesi con consegna a domicilio Per far fronte all’emergenza, Mattia Manzaroli ha sviluppato la piattaforma TitanShop che permette di ordinare online prodotti con consegna a domicilio da attività locali e di contribuire a sostenere il personale medico in prima linea "Stante la necessità di limitare la diffusione del Coronavirus e al tempo stesso supportare l’economia sammarinese che si trova in grande difficoltà, rendendola nuovamente operativa nonostante il blocco imposto alla mobilità personale, ho deciso di fornire il mio contributo, sviluppando un marketplace online per le consegne a domicilio di prodotti da attività locali: TitanShop La piattaforma permette ai sammarinesi che risiedono in territorio di ordinare i prodotti offerti in vendita da aziende ed esercizi commerciali sammarinesi, tramite sito web. I prodotti ordinati saranno consegnati a domicilio senza spese di consegna. Le attività sammarinesi tramite la piattaforma potranno offrire i propri prodotti online. La web app permette inoltre alle aziende di incrementare l’efficienza ed efficacia operativa, automatizzando la ricezione degli ordini, oltre a gestire la propria offerta di prodotti online autonomamente. La piattaforma TitanShop, derivante da un progetto di dimensioni maggiori rivolto al mercato internazionale, e’ COMPLETAMENTE GRATUITA e SENZA SCOPO DI LUCRO per i clienti e aziende. Sarà DEVOLUTO il 5% del volume totale delle vendite agli enti ed ai professionisti che si occupano dell’emergenza COVID19. Per contribuire a limitare la diffusione del virus e supportare la nostra economia basta soltanto un click, crea il tuo account TitanShop!”



