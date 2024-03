Nasce una nuova collaborazione tra il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano – ed il TITANUS MUSEUM di San Marino

Il TITANUS MUSEUM, con grande orgoglio, entra a far parte del FAI con una convenzione dedicata ai 280.000 tesserati al FAI PER ME. Il TITANUS MUSEUM ha sottoscritto una vantaggiosa convenzione con il FAI PER ME. Il FAI intende far riscoprire ai suoi iscritti musei, dimore storiche, teatri e mostre attraverso esperienze uniche. Il FAI è una Fondazione privata senza fini di lucro, che ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale. Vivere il tempo libero di qualità è uno dei suoi slogan più "sentiti". I tesserati FAI PER ME, hanno un motivo in più per visitare l'antica terra della libertà: scoprire il TITANUS MUSEUM. www.titanusmuseum.com

