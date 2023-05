Nascita del comitato civico a difesa dell'area Camping ex Tiro a Volo di Murata

Si costituisce oggi 17 maggio 2023 il Comitato civico “Ora salviamo l’area Camping ex Tiro a Volo” per l’esigenza di salvaguardare un’area naturalistica pregevole e per mantenere l’utilizzo pubblico dello stabile dell’ex Tiro a Volo. Nonostante l’incuria dei vari governi che non hanno mai ristrutturato l’edificio questo è sede di attività di aggregazione giovanile della Giunta, è spazio di inclusione per disabili, è il luogo scelto dalle diverse associazioni per attività culturali, di socializzazione e di riscoperta del territorio. L’area, a ridosso del ciglio del monte, costituisce anche un polmone verde quotidianamente frequentato dalla popolazione che può godere sia del piccolo bosco che di un panorama mozzafiato nello spiazzo antistante la struttura. Vogliamo che questa area resti bene comune a disposizione di tutti gli abitanti di San Marino. La struttura è da sistemare, ma non vi è degrado perché dal basso la popolazione ha continuato a vivere e ad utilizzare questo spazio. Qui vanno promosse attività turistiche a basso impatto ambientale, in spazi recuperati a beneficio della collettività. Non pensiamo inoltre che una o più Delibere possano essere lo strumento legittimo per cedere – per decenni- a privati una parte del nostro esiguo territorio. Compito del Comitato è preservare l’area naturale mobilitando a sua difesa la popolazione e sensibilizzando le Istituzioni a metterla al riparo da questo e da futuri attacchi speculativi riconoscendola nel PRG per quello che è nei fatti: zona a verde pubblico. Compito del comitato è preservare la fruizione pubblica dello stabile dell’ex Tiro a volo poiché la popolazione ha più che mai bisogno di un centro polifunzionale per -anche- i propri bisogni associativi.

Aderiscono al Comitato: seguono nominativi in ordine alfabetico Albertini Chiara Amati Elena Andreini Monica Bacciocchi Nora Bevitori Maria Maddalena Della Valle Lino Ehanire Steve Forcellini Davide Forcellini Raniero Ghiotti Letizia Lazzarini Marina Luisè Giordano Bruno Mercanti Alex Minguzzi Sabrina Morganti Caterina Muratori Vanessa Olei Remo Orlandoni Ceccoli Orietta Pasquali Sara Pastorelli Francesco Pazzaglia Roberto Pensierini Stefano Perotto Fabrizio Perotto Luigi Piergiovanni Francesca Sansovini Laura Vannucchi Gregorio

cs Vanessa Muratori per Comitato Civico