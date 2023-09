Nascono i Volenterosi per Poggio Torriana

Siamo cittadine e cittadini di Poggio Torriana e sentiamo l’esigenza di dare un contributo per il futuro del nostro Comune con nuove idee. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una crisi istituzionale, che ha portato il Comune a rischio Commissariamento. Tanti i temi che sono emersi durante i primi incontri tra “Volenterosi”. Così ci siamo chiamati fin dal primo momento e così ci presentiamo. “Volenterosi”, come il dizionario insegna, significa “pieni di buona volontà”. Intendiamo iniziare un confronto con la cittadinanza per instaurare un processo di partecipazione autentica, fatta di ascolto delle esigenze, delle idee, delle proposte, delle criticità. Tanti i temi su cui vogliamo stimolare il dibattito: la vera fusione tra Poggio e Torriana, con un’organizzazione efficiente e sostenibile che abbia al centro le persone e i servizi; la valorizzazione delle identità culturali, storiche, economiche e ambientali come motivo d’orgoglio per tutti; un piano urbanistico unitario con regole certe e trasparenti, che superi e unifichi i due distinti piani regolatori del secolo scorso; una visione di governo unitario dei grandi problemi della Valle del Marecchia e Uso. Ci rivolgiamo, dunque, a tutti i cittadini, a coloro che hanno a cuore la nostra Comunità e che sono orgogliosi di appartenere allo stesso Comune. Dal mondo del Terzo Settore, particolarmente ricco e propositivo, al mondo del lavoro e al settore economico privato così presente sul territorio. Dalle famiglie, quelle storiche che vivono qui da generazioni e quelle che hanno scelto Poggio Torriana da poco tempo, fino ai giovani, vero motore del rinnovamento. Ci rivolgiamo, infine, alle forze politiche progressiste disponibili a ragionare su scelte di cambiamento condivise e partecipate. Nelle prossime settimane comunicheremo i primi momenti di incontro e ascolto. Seguiteci sulla pagina Facebook Volenterosi per Poggio Torriana.

