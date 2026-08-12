Nascono le carte sammarinesi: ogni mazzo è un gesto solidale

Nascono le carte sammarinesi: ogni mazzo è un gesto solidale.

San Marino si racconta in un mazzo da briscola: l'identità dell'Antica Terra della Libertà diventa gioco, arte e gesto solidale. Un progetto di Bee Social – Visible, illustrato da Marta Signori e stampato da Dal Negro. Per ogni mazzo venduto, 1 euro sarà devoluto a realtà benefiche e sportive della Repubblica. San Marino, 10 agosto 2026 – C'è un gesto che nessuna tecnologia potrà mai replicare: quello di posare il telefono, sedersi attorno a un tavolo e distribuire le carte. È da questa convinzione semplice, quasi controcorrente, che nascono le Carte Sammarinesi, un mazzo di 40 carte regionali tradizionali da briscola (e da tutti i grandi classici del gioco italiano) interamente ripensato per celebrare l'identità, il patrimonio medievale e le tradizioni folkloristiche della Repubblica di San Marino. In un'epoca in cui gli schermi non si spengono mai e le relazioni si consumano alla velocità di uno scroll, le Carte Sammarinesi propongono la rivoluzione più antica che esista: rallentare. Mescolare, distribuire, guardarsi negli occhi, aspettare il proprio turno. Quaranta carte che non richiedono una connessione, ma presenza attorno a un tavolo. Un progetto nato sul Titano, con gli occhi di chi lo vive L'iniziativa è ideata sul territorio da Bee Social - Visible e prende forma grazie al tratto raffinato dell'illustratrice Marta Signori, che ha tradotto in immagini l'anima della più antica repubblica del mondo: le torri, la pietra, i costumi, i simboli e le suggestioni folkloristiche dell'Antica Terra della Libertà rivivono in ogni figura del mazzo. A garantire l'eccellenza del prodotto finito è la storica manifattura Dal Negro, punto di riferimento assoluto del settore e sinonimo, da generazioni, di qualità e maestria tipografica. Un incontro tra visione locale e tradizione produttiva che fa delle Carte Sammarinesi un oggetto pensato per essere giocato, collezionato e tramandato. Un atto di resistenza culturale Le Carte Sammarinesi non sono soltanto un passatempo: sono concepite come un vero e proprio atto di resistenza culturale. Sedersi attorno a un tavolo da gioco significa ricreare uno spazio protetto, dove la conversazione fluisce senza filtri, la socialità torna autentica e il tempo riacquista il suo ritmo naturale. Un rito quotidiano e popolare - quello delle carte - che da secoli unisce generazioni e che oggi assume un significato nuovo: difendere il contatto umano dall'erosione del digitale. "Fermarsi a giocare a carte è un piccolo gesto rivoluzionario di lentezza," dichiara Sandro Menin, Amministratore di Bee Social Srl. "Mentre i telefoni e i social media promettono relazioni istantanee, ciò che spesso ci manca è il contatto umano sincero. Con le Carte Sammarinesi vogliamo offrire un pretesto per ritrovare il piacere della condivisione, valorizzando al contempo le nostre radici storiche e restituendo valore tangibile alla comunità sammarinese attraverso la donazione solidale." Solidarietà che ritorna al territorio: 1 euro per ogni mazzo venduto Il progetto si distingue per una profonda impronta etica e circolare. Per ogni singolo mazzo venduto verrà devoluto 1,00 € in beneficenza. Il contributo sarà destinato, di anno in anno, a un ente benefico o a una federazione sportiva della Repubblica di San Marino, con l'obiettivo di sostenere in modo concreto, trasparente e dinamico le diverse realtà sociali, culturali e sportive del Paese. Un meccanismo semplice che trasforma ogni partita in un gesto di restituzione: chi gioca, dona. Chi dona, contribuisce a far crescere la propria comunità. Dove trovarle Le Carte Sammarinesi sono disponibili per l'acquisto presso una rete selezionata di rivenditori partner, negozi, edicole e tabaccherie distribuite sul territorio sammarinese. I commercianti interessati a distribuire il mazzo possono farne richiesta diretta attraverso i canali ufficiali dell'iniziativa.



c.s. BEE SOCIAL SRL



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