Natale delle Meraviglie 2022-2023. Un Viaggio Incredibile non stop dal 24 dicembre all’8 gennaio.

Nel Centro Storico di San Marino prosegue la magica atmosfera del Natale delle Meraviglie - Un Viaggio Incredibile. A partire da sabato 24 dicembre, inizierà un lungo periodo di festa e allegria con le grandi attrazioni e gli show del Natale delle Meraviglie dedicate alle famiglie e non solo, senza interruzioni fino all’8 gennaio. Protagonista principale di questa edizione è lo scintillante Polar Express in Piazza della Libertà; al fischio del Capotreno si potrà salire a bordo per assistere ad uno show davvero emozionante con magiche nevicate e performance musicali. E non potrà mancare Babbo Natale che incontrerà tutti i bimbi fino a domenica 25 dicembre nella Fabbrica dei Giocattoli a Campo Bruno Reffi. Per coloro che vorranno sperimentare la magia tipicamente natalizia della pista del ghiaccio, il Polar Park in Cava dei Balestrieri aspetta tutti i pattinatori per sorprenderli con improvvise nevicate ed effetti speciali rendendo l’esperienza indimenticabile. Il tema del treno viene riproposto con due attrazioni uniche nel loro genere. Tutti i sabati, domeniche e festivi si potrà salire a bordo dell’elettromotrice AB 03 del Treno Bianco Azzurro, restaurata dopo ben 68 anni di inattività, e percorrere il tratto iniziale dello storico tragitto Rimini-San Marino in una corsa unica e speciale. Mentre la storia del Treno Bianco Azzurro sarà ripercorsa in una Mostra visitabile tutti i giorni, dove si potranno ammirare oggetti e cimeli originali dell’epoca e inedite fotografie. La Santa’s Funky Band con la sua musica a ritmo di funky animerà il Centro Storico venerdì 30 dicembre. Sabato 31 dicembre si celebrerà la notte di Capodanno: la Party Band dei Giocattoli SHOWZER con la sua irresistibile energia darà vita alla “Notte dei Giocattoli”. Dj set con Lory G (Lorenzo Giardi), musica dal vivo, danzatori, cantanti e performer condurranno San Marino nel nuovo anno. Ancora un appuntamento dedicato ai più piccini venerdì 6 gennaio: Le Fate Danzanti – Parata itinerante, personaggi delle fiabe, fatate danzatrici e gnomi giocolieri intratterranno il pubblico con una stravagante parata. Il Natale delle Meraviglie prosegue fino all’8 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno piazze e contrade del Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com L’organizzazione dell’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa che darà vita agli show di “Un viaggio incredibile” sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Main sponsor dell’evento sarà il noto marchio di gioielli #BRAND. Saranno sponsor dell’evento Banca di San Marino, San Marino Outlet Experience, Grafikart, Titan Coop e Illusion Group. Tim San Marino, Salusland by Pharma Titano ed Energreen.sm saranno partner tecnici dell’evento. Il visual della campagna è curato da NexTime Eventi con la collaborazione di BBL Advertisting di Alessandra Lanzani e MOAB per la pianificazione media, lo “scatto magico” per la campagna de “Un viaggio incredibile” è di Simone Maria Fiorani.

c.s. Ufficio del Turismo

