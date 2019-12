Natale delle meraviglie: aperte tutte le attività a eccezione del Regno dei Sogni in Piazza della Libertà per vento

L’Ufficio del Turismo rende noto che a seguito della situazione di estrema allerta meteo causata da raffiche di vento molto forti nella giornata di venerdì 20 dicembre, il Regno dei Sogni in Piazza della Libertà resterà chiuso per tutta la giornata di sabato 21 dicembre. Il team di professionisti di Next Time Eventi è al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile i danni subiti da alcuni allestimenti. Saranno invece regolarmente aperte tutte le altre attrazioni e attività del Natale delle Meraviglie ‘Vivi il Sogno’ tra le quali: Il Mercatino natalizio in Via Eugippo, Via Donna Felicissima e Piazzale Cava Antica, dove trovare idee regalo, addobbi e tante golose tipicità locali. Lo Chalet dei Sogni a Campo Bruno Reffi, un vero paradiso per i più piccoli, che potranno divertirsi con i laboratori creativi, il corner trucca-bimbi, l’area cinema, il photo set e naturalmente incontrare Babbo Natale! L’area inclusiva consente di accogliere e intrattenere al meglio bambini e ragazzi con necessità speciali. La grande pista di pattinaggio, presso la Cava dei Balestrieri in Via Eugippo; La Ghirlanda dei Sogni in Piazzale Domus Plebis sulla quale i visitatori possono salire per scattarsi foto, video e condividere i momenti più belli del Natale delle Meraviglie e avere l’opportunità di vincere grandi premi grazie all’Instagram Photo Contest #SanMarinoViviIlSogno. Ulteriori aggiornamenti in merito saranno pubblicati sui canali social @VisitSanMarino.