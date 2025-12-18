Natale solidale: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino sostiene le famiglie attraverso il fondo di solidarietà della Reggenza

Un segnale concreto di attenzione al territorio e alla coesione sociale. In occasione delle festività natalizie, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha deciso di non procedere alla realizzazione del tradizionale calendario istituzionale per il nuovo anno, destinando l’intero budget al Fondo di Solidarietà della Reggenza.

La scelta rappresenta un cambio di passo consapevole: trasformare una consuetudine simbolica in un’azione a impatto diretto sulla comunità. Le risorse normalmente impiegate per la progettazione, la stampa e la distribuzione dell’almanacco saranno interamente convertite in un contributo economico a favore del Fondo, con l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie sammarinesi che si trovano in situazione di difficoltà.

«Quest’anno abbiamo scelto di devolvere le risorse destinate al calendario al Fondo di Solidarietà della Reggenza: è il nostro modo di essere vicini alla comunità e di offrire un aiuto tangibile alle famiglie sammarinesi più bisognose».

Con questa iniziativa, CRSM intende ribadire il proprio ruolo di banca di riferimento del Paese, attenta non solo allo sviluppo economico ma anche alla tenuta del tessuto sociale, in un contesto storico in cui la solidarietà e la responsabilità condivisa assumono un valore ancora più centrale. L’Istituto ringrazia i clienti e i cittadini per aver accolto e condiviso questa scelta, che privilegia l’impatto sociale rispetto al tradizionale omaggio di fine anno, nella convinzione che, insieme, sia possibile fare la differenza.



Comunicato stampa

