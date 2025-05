National Day di Expo 2025 Osaka: soddisfazione da parte del Psd

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici esprime soddisfazione per la partecipazione della Repubblica di San Marino al National Day di Expo 2025 Osaka. Un’occasione importante per affermare, in uno dei contesti globali più rilevanti, la nostra identità di Stato sovrano, le radici della nostra storia e la volontà di essere parte attiva della comunità internazionale. La presenza dei Capitani Reggenti ha dato il giusto rilievo istituzionale a una giornata che ha permesso al nostro Paese di rappresentarsi nel mondo per quello che è: una piccola Repubblica con una lunga storia e con la volontà di esserci, anche nelle sedi più grandi, per raccontarsi, promuoversi e stringere relazioni. Ma essere presenti con dignità, come Stato tra gli Stati, richiede impegno e organizzazione. Ringraziamo il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, per il lavoro svolto e per aver saputo guidare, insieme al Commissario Francini e allo staff del Padiglione, una partecipazione che fa onore alla Repubblica. Ora più che mai, è fondamentale che San Marino continui a investire nella propria credibilità internazionale. La partecipazione a Expo è una tappa di questo percorso. Il PSD continuerà a sostenere, nelle sedi istituzionali, tutte le iniziative che rafforzano il ruolo di San Marino nel mondo, come parte di uno sforzo più ampio che il nostro Paese deve continuare a produrre per rafforzare la propria presenza nel mondo. Non si tratta di apparire, ma di esserci con un livello all’altezza. E al National day Expo San Marino c’era.