Nave di San Marino colpita sul Mar Nero, il resoconto del Registro Navale del Titano

Nave di San Marino colpita sul Mar Nero, il resoconto del Registro Navale del Titano.

Il Registro Navale della Repubblica di San Marino informa che la nave WINE TRADER (IMO 8808707) è stata colpita da droni mentre si trovava all'ancora nel Mar Nero, al largo del porto di Sulina, in Romania. La nave era diretta in Moldavia per effettuare operazioni di caricazione di olio di semi. A bordo si trovavano 12 membri di equipaggio, di cui nove di nazionalità beninese, due di nazionalità croata e uno di nazionalità bosniaca. Il Registro Navale di San Marino, non appena ricevuta la comunicazione dell'incidente da parte della società armatrice/di gestione (Company), si è immediatamente attivata per il coordinamento e il monitoraggio delle operazioni di emergenza, prendendo contatto con i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca e soccorso, già allertati. Attraverso la Company, il Registro ha acquisito una prima testimonianza del Comandante della nave, dalla quale emerge la seguente ricostruzione preliminare degli eventi. Intorno alle ore 04:00, un primo drone avrebbe colpito la zona degli alloggi dell'equipaggio, provocando lo sviluppo di un incendio. Cinque membri dell'equipaggio, tra cui il Comandante, hanno immediatamente tentato di contrastare le fiamme utilizzando sia la pompa antincendio principale sia quella di emergenza. Sin dalle prime fasi dell'emergenza, sette membri dell'equipaggio non hanno risposto all'appello. Le condizioni di grave pericolo a bordo, determinate dall'incendio e dai danni subiti dalla nave, non hanno consentito di procedere alla loro ricerca. Nel corso dell'emergenza, secondo quanto riferito dal Comandante, la nave sarebbe stata colpita da ulteriori due droni: uno nuovamente nella zona degli alloggi e un altro nella zona centrale dell'unità. Gli ulteriori danni riportati, in particolare al sistema di distribuzione dell'acqua antincendio, hanno reso impossibile proseguire le operazioni di spegnimento. I cinque marittimi impegnati nel contrasto dell'incendio, incluso il Comandante, si sono quindi trasferiti nella zona prodiera della nave, dove hanno atteso l'arrivo dei soccorsi. Tutti e cinque sono stati successivamente evacuati mediante elicottero e risultano in buone condizioni di salute. Un mezzo navale di soccorso si è nel frattempo affiancato alla WINE TRADER per consentire l'intervento di personale specializzato a bordo e avviare le ricerche dei sette membri dell'equipaggio attualmente dispersi. Il Registro Navale della Repubblica di San Marino segue con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, mantenendo i contatti con la Company e con le autorità impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. La priorità assoluta resta l'accertamento delle condizioni dei sette marittimi dispersi e il completamento delle operazioni di ricerca a bordo. Il Registro fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni ufficiali sull'esito delle ricerche.

C.s. - Registro Navale della Repubblica di San Marino

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