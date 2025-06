NBFC a Expo Osaka 2025: La biodiversità per la salute del pianeta

Un confronto internazionale tra scienza, diplomazia e sostenibilità, con una mostra virtuale e un focus sul legame tra salute, ambiente e alimentazione

Il National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità finanziato dal PNRR – Next Generation EU, partecipa all’Expo 2025 di Osaka con l’evento “ONE HEALTH – From Food to Longevity: Scientific Approaches to Health and Sustainability”, in programma domenica 22 giugno presso l’Auditorium del Teatro del Padiglione Italia. L’iniziativa rappresenta una tappa di rilievo nel percorso internazionale del Centro e punta l’attenzione sul legame tra alimentazione, biodiversità e salute, in un’ottica di sostenibilità e benessere collettivo. Dopo i saluti istituzionali da parte del presidente di NBFC, Luigi Fiorentino, che illustrerà organizzazione e funzionamento del Centro Nazionale, soffermandosi in particolare sulle relazioni internazionali e sull’impatto della biodiversità sul sistema economico, i lavori saranno aperti da Isabella Saggio, ordinaria di Genetica alla Sapienza Università di Roma, coordinatrice Spoke 7 di NBFC, con un intervento su scienza, diplomazia scientifica e comunicazione. A seguire, un panel di esperte ed esperti italiani e giapponesi esplorerà il contributo della biodiversità e delle diete sostenibili alla salute e alla qualità della vita, in una visione integrata e globale. Durante l’evento sarà anche proposta a un pubblico di scienziate e scienziati e rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private locali, la visita virtuale alla mostra Elogio della Diversità, tenutasi tra novembre 2024 e marzo 2025 a Palazzo Esposizioni di Roma. L’allestimento digitale “Bioverso” - prodotto tridimensionale che incrocia gli elementi dell’arte e della scienza - racconterà la biodiversità attraverso immagini, suoni e narrazioni, proponendo un’esperienza immersiva che mette in luce l’intreccio tra natura, cultura e salute. Dopo questa presentazione virtuale seguirà un tour del padiglione italiano di Expo che ospiterà anche elementi fisici della mostra Elogio della Diversità. La giornata si concluderà con un intervento di Francesco Pompilio di Eataly, che illustrerà il valore della biodiversità alimentare italiana e il suo contributo a uno stile di vita sano e sostenibile, seguito da un Eatalian aperitivo al Padiglione Italia dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico nazionale. La partecipazione del NBFC a Expo Osaka si inserisce in una strategia più ampia di cooperazione scientifica internazionale. Lo scorso aprile una delegazione del Centro ha preso parte alla missione istituzionale di presentazione dei 5 Centri nazionali di ricerca italiani, con incontri a Osaka e all’ambasciata italiana di Tokyo volti a rafforzare i rapporti con università e centri di ricerca. Ora, con questa presenza, il NBFC conferma il proprio impegno per una scienza aperta e collaborativa, mettendo la biodiversità al centro delle sfide globali.

C.s. National Biodiversity Future Center