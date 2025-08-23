Nel 81° anniversario dalla loro morte, una corona di fiori per ricordare i partigiani Igino Chesi ed Enrico Battarra

Nel 81° anniversario dalla loro morte, una corona di fiori per ricordare i partigiani Igino Chesi ed Enrico Battarra.

Questa mattina alle ore 11:30, la Sezione ANPI di Rimini e l'Amministrazione comunale hanno commemorato il sacrificio di Igino Chesi ed Enrico Battarra con la deposizione di una corona di fiori sotto la lapide posta in Via Cairoli, che custodisce la memoria dei due gappisti caduti il 24 agosto 1944. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore Francesco Bragani in rappresentanza del Comune di Rimini, Andrea Caputo Presidente ANPI Rimini e diversi rappresentanti della sezione riminese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Un momento di raccoglimento per onorare due uomini che persero la vita a soli otto giorni dall'eccidio dei tre martiri riminesi, quando la liberazione della città era ormai prossima. La commemorazione si inserisce nel percorso di conservazione della memoria storica che Rimini porta avanti per non dimenticare le vittime della violenza nazifascista e il contributo della Resistenza alla conquista della libertà.



c.s. Comune di Rimini



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: