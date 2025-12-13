Nel Centro Storico della Repubblica di San Marino è tempo di “Natale delle Meraviglie” e occasione di solidarietà grazie ai mercatini artigianali benefici

Nel Centro Storico della Repubblica di San Marino è tempo di “Natale delle Meraviglie” e occasione di solidarietà grazie ai mercatini artigianali benefici.

L’edizione del Natale delle Meraviglie 2025-2026 ha per tema “Una Storia Senza Tempo”, tra magnifici spettacoli di luci, tradizionali mercatini, eventi ed attrazioni dedicati alle famiglie, il Centro Storico di San Marino si trasforma in un luogo incantato dove le emozioni più autentiche riprendono vita, con quella dolce nota di nostalgia ma anche di piena condivisione, che connota questo magico periodo dell’anno. Il Natale significa anche nel suo significato più profondo solidarietà, è proiezione di questo valore la presenza di associazioni benefiche sammarinesi e dei loro mercatini artigianali. Una presenza fortemente voluta dalla Segreteria di Stato per il Turismo, coinvolte le associazioni sammarinesi Centro Anch’io, e il Laboratorio artistico Liluna, presso la Galleria della Segreteria di Stato per il Turismo in Contrada Omagnano, 20 con una ricca proposta di manufatti originali, idee regalo e decorazioni, il cui ricavato va a finanziare progetti speciali legati al sociale, aperte nei fine settimana 13-14 e 20-21 dicembre dalle 9 alle 19. La Fondazione “Centro Anch’io” trae le proprie origini in un grande patrimonio di valori e di solidarietà umana, formatasi nell’ambito delle famiglie con disabili. Non ha scopo di lucro, ma fini esclusivamente sociali. L’obbiettivo fondamentale è quello di dare un’alternativa tangibile, per tutelare i ragazzi disabili intellettivi, in strutture adeguate e protette con il supporto di personale qualificato e competente perché venga garantito loro una vita serena, autonoma e dignitosa. Il Laboratorio artistico Liluna è una realtà attiva all'interno della Biblioteca Popolare di Serravalle, promotore di numerose attività creative e di raccolta fondi, tramite l’organizzazione di eventi, per sostenere associazioni benefiche sammarinesi e progetti di solidarietà, come quelli in Malawi, promuovendo la creatività e la solidarietà tra i cittadini. A completare il triangolo un sontuoso allestimento presso la Galleria Cassa di Risparmio in Piazzetta Titano, alberi di Natale realizzati in delicato pizzo artigianale a cura della SUMS femminile, presente con un punto vendita presso la Casa del Castello di San Marino- Città, aperto per questo weekend il sabato dalle ore 10 alle 17 e la domenica dalle ore 10 alle 12.

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “Il Natale evoca famiglia, cerchiamo ogni anno di offrire una proposta il più possibile migliorata e accurata. Il tema di questo anno “Una storia senza tempo” ci fa tornare a tutto il calore del passato e della tradizione, tutto l’anno ma in questo periodo ancora di più è importante pensare alla solidarietà, porte aperte a quelle realtà del territorio che operano a sostegno degli altri, con grande tenacia e impegno, costituiscono una linfa preziosa per il nostro tessuto sociale un’occasione speciale per unire la tradizione natalizia alla solidarietà, contribuendo a diffondere i valori di condivisione e supporto reciproco che il Natale ispira nel cuore di tutti noi”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: