Nel Giorno della Memoria nasce l'Associazione San Marino-Israele

Nel Giorno della Memoria nasce l'Associazione San Marino-Israele.

Oggi, il 27 gennaio del 2026, Giorno della Memoria, è nata l’Associazione San Marino-Israele. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, istituita il 1°novembre 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In questa giornata si commemorano le «vittime dell’Olocausto», e le Nazioni Unite hanno previsto che ciò avvenisse attraverso programmi educativi, allo scopo di sensibilizzare le future generazioni affinché, consapevoli della tragedia dell’Olocausto, prevengano futuri genocidi. Scopo della risoluzione era anche rifiutare ogni tentativo di negazione dell’Olocausto e, guardando al presente, preservare la memoria dei luoghi e condannare ogni atto di intolleranza etnica o religiosa. Il 27 gennaio coincide con il giorno della liberazione di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa. Auschwitz non fu il primo campo a essere liberato, ma la data ha un alto valore simbolico dato che il campo di Auschwitz ha rappresentato e rappresenta, nell’opinione e nella memoria pubblica, la più funesta raffigurazione del progetto di sterminio attuato dai nazisti. In quel nefasto, terribile, periodo storico, la nostra Repubblica si è distinta non solo per il coraggio dimostrato dal governo, che ha negato l’esistenza in territorio di ebrei, ma anche, e vorrei dire soprattutto, dalla generosità del popolo Sammarinese. Nonostante tutti sapessero della presenza degli ebrei in Repubblica, non c’è stato nemmeno un caso di delazione o segnalazione alle autorità tedesche o a quelle fasciste del circondario. Una “meravigliosa bugia”, come documentato nel meraviglioso libro scritto a più mani del Dottor Antonio Morri, Giuseppe Marzi e dallo storico Davide Bagnaresi. Nell’oscurità di quel periodo, la nostra Repubblica è stata una luce. Oggi i casi di antisemitismo e di violenza contro gli ebrei sono in tragico aumento. Ricordare, oggi e ogni giorno, serve affinché quel che è stato non si ripeta mai più.

C.s. Associazione San Marino-Israele

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: