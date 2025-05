“Nel Suono della Parola”: grande partecipazione al concerto della Corale di San Marino dedicato a Papa Francesco

Nella serata di sabato 17 maggio u.s., nella splendida cornice della nostra Basilica del Santo Marino, in San Marino città, la Corale San Marino, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino – Montefeltro, ha presentato il concerto “Nel Suono Della Parola”, concerto di musica sacra, riservato alle composizioni del giovane Wolfgang Amadeus Mozart e di Gregorio Allegri, che la Corale, attraverso le parole del suo presidente, Avv. Antonella Bonelli, ha voluto dedicare a Papa Francesco, scomparso nell’ultimo periodo di preparazione del concerto. Il concerto ha appassionato il numeroso pubblico presente in basilica il quale, con grande partecipazione, ha dimostrato ampio apprezzamento per il programma proposto. Manifestazioni di ammirazione sono state espresse da più parti al presidente della Corale, Avv. Antonella Bonelli, e al maestro della Corale, Maestro Fausto Giacomini. La Corale San Marino ringrazia le Segreterie di Stato per la concessione del patrocinio all’evento, ringrazia sentitamente il Vescovo, Monsignor Beneventi, per la graditissima presenza al concerto ed infine ringrazia di cuore il pubblico che continua a seguirla e a sostenerla con la sua partecipazione costante ai concerti, testimoniando amore e interesse per la cultura musicale che la Corale San Marino da sempre è impegnata a divulgare e a promuovere in questa nostra Repubblica.

C.s. Corale San marino