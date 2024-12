Nell’anno delle celebrazioni del quarantesimo di attività, Laboratorio Chimico Sammarinese sostiene la partecipazione del Titano a Expo 2025 Osaka come gold sponsor





Con le firme del Commissario Generale Filippo Francini e dell’Amministratore Delegato LCS Michele Gualandi, si avvia ufficialmente la sponsorizzazione di Laboratorio Chimico Sammarinese alla partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka.

Azienda del Gruppo Coswell specializzata nella produzione di una vasta serie di prodotti di largo consumo per la cura e il benessere della persona e della casa, LCS è un fiore all’occhiello dell’economia sammarinese al cui sviluppo ha contributo per oltre 40 anni sempre investendo su sostenibilità ambientale e impegno sociale, capisaldi della mission aziendale.

Nata per offrire al mercato un partner di eccellenza dedito alla qualità, LCS è una realtà produttiva che celebra l’anno del quarantesimo della sua attività anche scegliendo di appoggiare il progetto Expo con un contributo economico che fa dell’azienda un GOLD SPONSOR del padiglione.



Comunicato stampa

San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025