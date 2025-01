NELL’INTIMO, Maestri presenti passati e futuri

Sabato 25 gennaio alle ore 18.30 presso lo Spazio Espositivo della Carlo Biagioli Srl (via XXV marzo 71 a Domagnano) si inaugura la rassegna musicale “NELL’INTIMO - Maestri presenti passati e futuri” con il concerto di Viola Muzzi, in programma un excursus storico del repertorio violinistico. La giovane violinista, rientrata recentemente da una tournée in Cina, presenta alcune delle pagine più belle scritte per violino solo dalla Sonata in sol minore BWV 1001 di J.S. Bach alla Paganiniana di N. Milstein, passando per i capricci di Fiorillo, Rode e Paganini per chiudere con la Sonata op.115 di S. Prokofiev. Se in un primo momento questo potrebbe sembrare un altro concerto di musica classica, in realtà l’esperienza che il pubblico potrà vivere sarà una vera emozione fisico-uditiva. L’iniziativa voluta dal Maestro Massimiliano Messieri e da Carlo Biagioli trae la propria ispirazione da un desiderio: quello di portare la musica di alto livello in uno spazio intimo, in un contesto amicale, una forma di sperimentazione conosciuta in passato, i “concerti salotto” molto in voga nel periodo Romantico, e ancora prima nel ‘700 quando i nobili avevano l’uso di fare esibire l’artista tra la cerchia ristretta dei propri amici. Lo scopo è quello di fare vivere una vera experience dell’animo, un’ora di sollecitazioni musicali di alto livello in uno spazio esclusivo, circondati dalle suggestioni che derivano da tele che impreziosiscono la sala che tante volte ha dato ospitalità all’arte intesa in tutte le sue forme, una proposta rivolta non solo agli appassionati di musica classica ma a tutti, in particolare a chi sente il desiderio di passare del tempo stimolato e cullato nel profondo dall’emozione delle note. Un’occasione per vivere la musica in una nuova modalità. L’intimità solitamente viene associata alla relazione con un’altra persona. Prima che con qualcun altro, l’intimità riguarda la relazione con se stessi, un dialogo che estrae da sé il proprio tesoro.

NELL’INTIMO è ad entrata libera con prenotazione obbligatoria, per info: 338.7300126.

