Nella seconda giornata della 72° Assemblea Mondiale dell’OMS il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Franco Santi ha preso la parola nella plenaria

Il discorso è stato imperniato sui temi dell’equità, della sostenibilità dei sistemi sanitari e socio sanitari e di come la Repubblica di San Marino anche attraverso la preziosa attività svolta in ambito del network degli Small Countries Initiative, possa rappresentare un modello di studio per l’attuazione delle migliori pratiche in Sanità individuate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Segretario Santi ha inteso sottolineare come sia necessario ricercare sempre più il coinvolgimento delle persone e delle comunità nella condivisione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Solo attraverso una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascun cittadino può giocare nel perseguire gli obiettivi di salute, l’intera società potrà affrontare i temi della sostenibilità e della difesa del welfare state, della copertura universale in sanità e del mantenimento di uno dei diritti fondamentali dell’uomo come la salute. Il Segretario ha anche sottolineato ed enfatizzato il ruolo dei Professionisti e la necessaria valorizzazione delle competenze per costruire un sistema sanitario che sia in grado di rispondere ai bisogni delle Persone. Il Segretario di Stato Santi ha inoltre incontrato in alcuni meeting bilaterali i colleghi e rappresentanti dei seguenti Paesi: Armenia, Austria, Belgio, Malta e Andorra.